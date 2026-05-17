Benfica despidió a Nicolás Otamendi y en Portugal adelantan que River sería su próximo destino

Nicolás Otamendi jugó su último partido en el Benfica este sábado 16 de mayo contra el Estoril en el Estadio António Coimbra da Mota, por la última fecha de la Primeira Liga. Las Águilas ganaron 3 a 1 y confirmaron su lugar en el tercer escalón de una tabla de posiciones en la que el Porto quedó como líder, logrando así su título nacional número 31.

Si bien era algo que ya se estipulaba, el club de la ciudad de Lisboa hizo oficial la finalización del vínculo a través de un comunicado que publicó en su sitio web oficial: ”El Sport Lisboa e Benfica informa que el capitán Nicolás Otamendi considera que su etapa en el club ha llegado a su fin, tras seis temporadas en las que honró nuestra camiseta y nuestro brazalete de capitán hasta la última gota de sudor”.

Además, para despedirlo, resaltaron el compromiso del zaguero argentino: ”Nicolás Otamendi siempre fue un ejemplo de pasión, dedicación, competencia, liderazgo y profesionalismo, contribuyendo decisivamente a la conquista de un Campeonato, una Copa de la Liga y dos Supercopas. Más allá de los trofeos, llenó de orgullo y gratitud los corazones de los aficionados del Benfica, y siempre formará parte de nuestra familia; este siempre será su hogar. Sport Lisboa e Benfica le desea lo mejor para el futuro. ¡Gracias, capitán!”.

Ahora, el ex Vélez, que ya se enfocará en lo que será la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, será libre para negociar con el fin de continuar con su carrera profesional. Y en ese sentido, el que asoma como el principal candidato para recibirlo es River Plate.

De hecho, A Bola, el periódico deportivo con mayor tirada en Portugal, ya da prácticamente por hecho el desembarco de Otamendi en el plantel de Eduardo Coudet una vez terminada la participación de la Selección Argentina en el torneo que se desarrollará en Norteamérica. ”El próximo destino del jugador de 38 años debería ser River Plate”, publicó el diario portugués.

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José Mourinho también se encamina a su salida del Benfica

José Mourinho es el principal candidato del Real Madrid para que asuma como entrenador, por lo que lo más posible es que también se despida del Benfica. Al respecto, en conferencia de prensa, comentó: “Tengo contrato por un año más; nadie obligó al Benfica a renovarlo, pero al no renovarlo, mantuvimos abierta esta cláusula unos días más, lo que me da la posibilidad de irme si así lo decido. Obviamente, algo está pasando, pero, como dije, no hay contrato firmado, ni contrato sobre la mesa, ni conversaciones entre el presidente del Real Madrid, ni conversaciones entre nadie importante de la estructura del club y yo. En este momento, lo único real y efectivo que existe es una oferta de continuación del Benfica”.

En síntesis