River vs. Rosario Central EN VIVO y ONLINE vía ESPN Premium y TNT Sports por el Torneo Apertura: Posibles formaciones

River y Rosario Central se enfrentan este sábado, desde las 19.30, en el Monumental, por las semifinales del Torneo Apertura. El Millonario viene de eliminar a San Lorenzo y Gimnasia, mientras que el Canalla dejó en el camino a Independiente y Racing. Nicolás Ramírez es el árbitro del encuentro. El ganador se convertirá en el primer finalista del certamen, cuyo partido definitorio tendrá lugar el domingo 24 de mayo en el Mario Alberto Kempes de Córdoba.