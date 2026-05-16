River y Rosario Central se enfrentan este sábado, desde las 19.30, en el Monumental, por las semifinales del Torneo Apertura. El Millonario viene de eliminar a San Lorenzo y Gimnasia, mientras que el Canalla dejó en el camino a Independiente y Racing. Nicolás Ramírez es el árbitro del encuentro. El ganador se convertirá en el primer finalista del certamen, cuyo partido definitorio tendrá lugar el domingo 24 de mayo en el Mario Alberto Kempes de Córdoba.
Fútbol argentino
River vs. Rosario Central EN VIVO y ONLINE vía ESPN Premium y TNT Sports por el Torneo Apertura: Posibles formaciones
El Millonario y el Canalla chocan desde las 19.30 en el Monumental para definir al primer finalista del campeonato.
La terna arbitral del partido
- Árbitro: Nicolás Ramírez
- Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
- Árbitro asistente 2: Pablo González
- Cuarto árbitro: Bruno Amiconi
- VAR: Silvio Trucco
- AVAR: Laura Fortunato
Posible alineación de Rosario Central
Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María; Enzo Copetti y Alejo Véliz.
Posible formación de River
Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván, Maximiliano Meza o Santiago Lencina; Facundo Colidio y Sebastián Driussi.
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