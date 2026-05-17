El Pirata consiguió la clasificación ante Argentinos Juniors y se reencontrará con el Millonario a 15 años de la Promoción.

Solo resta un partido para que el fútbol argentino conozca al campeón del Torneo Apertura 2026. El 24 de mayo, en el Estadio Mario Alberto Kempes, River Plate y Belgrano de Córdoba chocarán en la gran definición por el título de este primer semestre.

Luego de la clasificación del Millonario ante Rosario Central el sábado, el Pirata hizo lo propio este domingo en su visita a Argentinos Juniors. Los cordobeses lo empataron de forma agónica y, en la tanda de penales, levantaron una importante desventaja para convertirse en finalistas.

De esta manera, todo está listo para que Belgrano y River protagonicen una definición repleta de morbo. Es que serán los mismos contrincantes que en la Promoción del 2011 que llevó al Pirata a la máxima categoría y sentenció el descenso de los de Núñez.

Ricardo Zielinski es uno de los denominadores comunes entre aquel partido y el que vendrá. Es que el DT de 66 años también ocupaba ese rol durante la hazaña en el Estadio Monumental. Ahora, recordó la Promoción al soltar una chicana por lo que se viene.

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“Grandísima emoción. Estábamos esperando. Hemos vuelto para esto, para levantar, para intentar que Belgrano vaya a otro lugar. La gente se lo merece. Los chicos se rompieron el alma, la gente nos hizo el aguante. Se lo dedicaremos a las familias de todos nosotros, a toda la gente que nos apoyó siempre y a toda la gente de Córdoba que por fin va a ver una final. Será buena”, comenzó Zielinski en referencia a la alegría de la clasificación.

#Belgrano – Zielinski en conferencia luego del triunfo y el pase a la final del pirata. pic.twitter.com/W8vp071NAb — Proyecto Futbol (@PF2026Ok) May 17, 2026

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Y cerró con un comentario en referencia al momento más oscuro en la historia deportiva de River: “Es una final que nos recuerda algunos buenos momentos”. 15 años después, el Pirata y el Millonario vuelven a verse las caras en un partido crucial.

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