El dilema de Coudet: qué formación prepara para River vs. Bragantino por la Copa Sudamericana 2026

El Chacho debe definir entre poner suplentes o arriesgar con un mix con titulares, a solo 4 días de la final ante Belgrano.

Este miércoles por la noche, River recibe a RB Bragantino por la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. Sin embargo, ya tiene en vistas lo que será la final ante Belgrano para definir al nuevo campeón del Torneo Apertura. En ese sentido, Eduardo Coudet enfrenta un dilema muy controversial, en el que debe definir qué formación titular diagramará.

El próximo domingo se mide ante el Pirata en el Estadio Mario Alberto Kempes, en lo que podría ser el primer título de la Era Chacho, por lo que todos los cañones apuntan a dicho cotejo. Pero claro, en el calendario primero se encuentra el duelo frente al conjunto brasileño que, de conseguir un triunfo se sellaría la clasificación a los mata-mata del certamen internacional.

Colidio y todo River celebran su gol ante Rosario Central.

Lo cierto es que, con pocos días de descanso en el medio e inmerso en esta ardua seguidilla de partidos, Coudet analiza poner un equipo repleto de suplentes o un mix con algunos titulares. Los antecedentes son negativos, el Millonario acumula bajas después de casi todos los encuentros y ya no quiere nuevos lesionados antes de la final ante Belgrano de Córdoba.

Franco Armani será titular, debido a la expulsión de Santiago Beltrán, por lo que es el único confirmado y luego hay 10 dudas. Al mismo tiempo es una enorme posibilidad para que el Chacho le dé la chance a Germán Pezzella, Kevin Castaño, Giuliano Galoppo e Ian Subiabre, para que tengan rodaje en un partido determinante y que podría servir para recuperar la confianza futbolística.

Franco Armani, arquero de River Plate. (Getty Images)

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Los cuatro ya mencionados son claramente suplentes y acumulan pocos minutos en el último tiempo. En una línea parecida están Maximiliano Meza, Juan Fernando Quintero y Maxi Salas, que son suplentes pero suelen ingresar desde el banco. Además, los jóvenes Facundo González y Ulises Giménez podrían aparecer para mayor rotación, y hasta Valentín Lucero como lateral izquierdo.

A su vez, cabe recordar que Aníbal Moreno sufrió un esguince de rodilla grado 1, Gonzalo Montiel padece un desgarro, Sebastián Driussi tiene un esguince en la rodilla derecha y Marcos Acuña está con una molestia muscular en el isquiotibial de la pierna derecha. Con estas nuevas lesiones, Coudet no quiere arriesgar a sus mejores hombres y por eso debe definir qué equipo poner este miércoles.

Juan Fernando Quintero, futbolista de River Plate. (Getty Images)

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Las posibles formaciones de River ante Bragantino

Suplentes: Franco Armani; Ulises Giménez, Germán Pezzella, Facundo González, Valentín Lucero; Maximiliano Meza, Kevin Castaño, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero, Maximiliano Salas, Ian Subiabre.

Mix: Franco Armani; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Lautaro Rivero, Matías Viña; Lucas Silva, Kevin Castaño o Giuliano Galoppo, Maximiliano Meza; Juan Fernando Quintero, Joaquín Freitas, Ian Subiabre o Maximiliano Salas.

La formación titular de River Plate en el Estadio Monumental.

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Así está el grupo de River en la Copa Sudamericana 2026