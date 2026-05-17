River hoy: se acerca Otamendi, la lesión de Moreno y la burla a Di María

Todas las novedades del Millonario de este domingo 17 de mayo, el día después de superar a Rosario Central por la semifinal del Apertura.

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este domingo 17 de mayo, el día después de vencer 1 a 0 a Rosario Central y sacar pasaje a la final del Apertura. Se confirmó el grado de la lesión de Aníbal Moreno, el gaste del Millonario a Di María, los hinchas eligieron a qué rival prefieren para la final y la decisión de Nicolás Otamendi que lo acerca a Núñez.

Aníbal Moreno se perderá la final del Apertura

Este domingo se confirmó que Aníbal Moreno sufrió un esguince de rodilla grado 1, por lo que se perderá lo que resta del semestre. El volante central tuvo un gran partido ante Rosario Central, pero en una jugada sufrió la molestia, los médicos entraron a atenderlo y pidieron el cambio. En su lugar ingresó Lucas Silva, que ocupó muy bien el lugar del ex futbolista de Palmeiras.

Si bien cada futbolista es diferente, se estima que el tiempo de recuperación de un esguince de rodilla de grado 1 demanda unas tres semanas de recuperación. Para esa altura, River estará de vacaciones en la antesala de lo que será el inicio de la pretemporada, la cual tendrá lugar en Alicante, España.

Aníbal Moreno ante Rosario Central. (Foto: Getty).

La chicana de River a Di María

A través de su cuenta oficial de X, River dejó una sutil chicana para Ángel Di María y utilizó a Matías Viña como protagonista. El uruguayo jugó un gran partido y en más de una oportunidad ganó los duelos individuales contra Fideo. En la publicación del Millonario aparece una foto del lateral izquierdo acompañado de un texto: “Matías Viña”, junto al emoji de las dos manos formando un corazón, que es el clásico festejo de Di María.

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Los hinchas eligieron al rival para la final

A través de una encuesta realizada por Bolavip en su canal de WhatsApp, los hinchas de River votaron a qué rival prefieren en la final del Apertura. Los resultados fueron contundentes: más de 3.300 hinchas afirmaron que prefieren jugar contra Belgrano, mientras que fueron más de 1.100 los que se quedaron con Argentinos Juniors.

Otamendi se va libre de Benfica

Si bien era algo que ya se estipulaba, el club de la ciudad de Lisboa hizo oficial la finalización del vínculo a través de un comunicado que publicó en su sitio web oficial: ”El Sport Lisboa e Benfica informa que el capitán Nicolás Otamendi considera que su etapa en el club ha llegado a su fin, tras seis temporadas en las que honró nuestra camiseta y nuestro brazalete de capitán hasta la última gota de sudor”.

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Además, para despedirlo, resaltaron el compromiso del zaguero argentino: ”Nicolás Otamendi siempre fue un ejemplo de pasión, dedicación, competencia, liderazgo y profesionalismo, contribuyendo decisivamente a la conquista de un Campeonato, una Copa de la Liga y dos Supercopas. Más allá de los trofeos, llenó de orgullo y gratitud los corazones de los aficionados del Benfica, y siempre formará parte de nuestra familia; este siempre será su hogar. Sport Lisboa e Benfica le desea lo mejor para el futuro. ¡Gracias, capitán!”.

De hecho, A Bola, el periódico deportivo con mayor tirada en Portugal, ya da prácticamente por hecho el desembarco de Otamendi en el plantel de Eduardo Coudet una vez terminada la participación de la Selección Argentina en el torneo que se desarrollará en Norteamérica. ”El próximo destino del jugador de 38 años debería ser River Plate”, publicó el diario portugués.

Nicolás Otamendi. (Foto: Getty).

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El premio de Coudet al plantel

River alcanzó la final del Torneo Apertura y ahora espera rival, al cual conocerá este domingo por la tarde cuando termine el duelo entre Argentinos Juniors y Belgrano. Mientras tanto, Eduardo Coudet premió al plantel del Millonario dándoles el domingo libre.

Es que entre partidos por el Apertura y otros por la Copa Sudamericana, el último mes de River fue sumamente exigente. En líneas generales con buenos resultados, pero no siempre jugando bien. Los futbolistas realizaron un gran esfuerzo físico y tener este domingo libre es importante para que puedan darle descanso al cuerpo antes de afrontar una semana clave.

Eduardo Coudet. (Foto: Getty).

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