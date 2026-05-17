Con un gol y una asistencia de Messi, Inter Miami venció a Portland y subió a la cima en la MLS

El argentino abrió el camino para el triunfo de los locales, que superaron a Nashville en lo más alto de la Conferencia Oeste.

En una nueva jornada de la temporada regular de la MLS, Inter Miami derrotó este domingo a Portland Timbers por 2-0 en el Nu Stadium. Lionel Messi fue titular en el elenco de Guillermo Hoyos y aportó un gol y una asistencia para Germán Berterame.

Además de la Pulga, los de la Florida contaron desde el arranque con Rodrigo De Paul y Luis Suárez. Delante, el conjunto del Este llegaron fuera de la zona de clasificación a Playoffs, por lo que perdieron la chance de acercarse a los puestos clasificatorios con este resultado.

A los 31 minutos de la primera parte, el equipo local festejó el primer gol de la noche, nada menos que en los pies de su máxima figura. Telasco Segovia se la dejó de taco en el área y Messi definió cruzado para no darle chances al arquero de la visita.

Messi makes no mistake for his 12th goal of the year. 💫@InterMiamiCF lead 1-0 at home. pic.twitter.com/QqiFVtiTgS — Major League Soccer (@MLS) May 17, 2026

La asistencia de Messi a Berterame

Antes del final de la primera parte, el argentino volvió a realizar una jugada destacada, pero en lugar de definir, optó soltarla para Germán Berterame. El delantero definió de primera, también contra el palo más lejano, y estiró la diferencia a 2-0.

Messi assists, Berterame finishes. Wow. What a run. 😎 pic.twitter.com/RGsxFTcVS9 — Major League Soccer (@MLS) May 17, 2026

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