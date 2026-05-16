El Celtic volvió a gritar campeón en Escocia. El uruguayo entró en el segundo tiempo y jugó 25 minutos en la consagración que terminó con invasión de cancha.

Marcelo Saracchi se encuentra jugando a préstamo en el Celtic de Escocia hasta junio de 2026, y si bien se reportó que el club escocés quiere comprarlo, en unos días deberá volver a la Argentina y sumarse a la pretemporada de Boca. O bien, viajar al Mundial 2026 si es convocado por Marcelo Bielsa para representar a Uruguay. En cualquier caso, lo hará con un nuevo trofeo bajo el brazo, luego de la consagración de Celtic en la Scottish Premiership.

La definición de la primera división de Escocia fue una locura: Celtic recibía en la última fecha al líder Heart of Midlothian, pero estaba un punto por detrás en la clasificación. Para conseguir su quinto título consecutivo necesitaba vencer a su rival de turno, que buscaba convertirse en el primer equipo en ser campeón de Escocia en más de cuarenta años que no fuera Celtic o Rangers.

Celtic se jugaba una final para ser campeón de Escocia. (IG/chelosaracchi)

El partido se jugó este sábado, con un estadio colmado de fanáticos locales. Saracchi inició el encuentro en el banco de suplentes y el Heart se puso en ventaja a los 43 del primer tiempo con gol de Lawrence Shankland. Sin embargo, el Celtic lo empató de penal antes del entretiempo. No alcanzaba, Hearts seguía consagrándose campeón.

Ee la segunda parte el Celtic salió a comerse la cancha, lo intentó por todos lados y de todas las maneras, pero la pelota no entraba. A los 74′, Marcelo Saracchi ingresó al campo, pero el partido seguía empatado. Hasta los 88, faltando dos minutos para el pitazo final, una jugada por banda terminó en centro y gol del japonés Daizen Maeda. Pero fue anulado por offside. Todo era desazón en Celtic, que veía como el gol del título les era arrebatado.

Sin embargo, el VAR actuó. Revisó la jugada y tras varios minutos de incertidumbre, convalidó el gol de Maeda para el 2 a 1 que les daba el título. El Hearts, jugado, fue a buscar el empate y el título hasta con su arquero, pero todo resultó en un gol de Callum Osmand, quien volvió de una lesión que lo tuvo seis meses fuera de las canchas, para el 3 a 1 final y la consagración del Celtic de Saracchi tras casi diez minutos de añadido.

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Invasión de cancha en la consagración del Celtic

El gol desencadenó en una invasión automática de los fanáticos locales y el final del partido. Celtic consiguió así su título numero 56 en la primera división escocesa, y tras ganar 14 de los últimos 15 campeonatos, se posiciona ahora como el máximo campeón del fútbol de Escocia, con una conquista más que su rival de toda la vida, el Rangers, que se quedó en 55.

Saracchi tiene año y medio de contrato restante con Boca

El préstamo por la temporada 2025/26 de Marcelo Saracchi en Celtic termina en junio y deja un saldo de 27 partidos para el lateral izquierdo uruguayo con el conjunto escocés. Ahora será cuestión de ver si el club decide comprar su pase o evaluar su futuro en su regreso a Boca. Saracchi tiene contrato con el Xeneize hasta diciembre del 2027.

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