Preocupación de cara al Mundial 2026 en la Selección de Francia: Ousmane Dembélé salió lesionado en PSG

A 13 días de la final de la Champions League, el atacante genera más de un dolor de cabeza por su repentina salida del partido de este domingo.

Por la Fecha 34 de la Ligue 1, Paris Saint-Germain visitó este domingo a Paris FC en el Stade Jean Bouin. Lo que parecía un partido tranquilo para los ya campeones del certamen se tornó en una importante preocupación, no solamente para Luis Enrique. Ousmane Dembélé pidió el cambio en el primer tiempo.

Es que el combinado parisino tiene por delante la disputa de la final de la Champions League, dónde defenderán el título ante Arsenal, el 30 de mayo. Pero, más allá de ello, el Mundial 2026 está a menos de un mes de su inicio y la Selección de Francia tiene grandes aspiraciones.

El ganador de la última edición del Balón de Oro es una de las grandes figuras del combinado galo, por lo que su salida ante París FC seguramente encendió las alertas para Didier Deschamps. Aunque su salida pudo haber sido por precaución, PSG revelará más información en las próximas horas.

ALERTA MUNDIAL: Dembélé pidió el cambio en el primer tiempo del partido entre PSG y Paris FC por la última fecha de la #Ligue1xESPN y se fue directo al vestuario.



📺 Mirá la #Ligue1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/YWQKscfr5m — SportsCenter (@SC_ESPN) May 17, 2026

En solo 26 minutos del trámite, el ex Barcelona sintió una molestia muscular y se marchó directamente al vestuario. Goncalo Ramos tomó su lugar mientras las cámaras se fueron la figura del campeón de Europa.

Dónde ver la final de la Champions 2025/26

La gran final de la UEFA Champions League 2025/26 se llevará a cabo el sábado 30 de mayo en el Puskás Aréna de Budapest, Hungría. El encuentro será a las 13:00 horas de Argentina y se podrá ver en vivo y en directo por la pantalla de Disney+ Plan Premium.

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La lista de convocados de Francia para el Mundial 2026

Didier Deschamps, entrenador de Francia. (Foto: Getty)

Arqueros: Mike Maignan, Robin Risser y Brice Samba.

Mike Maignan, Robin Risser y Brice Samba. Defensores: Malo Gusto, Maxence Lacroix, Jules Koundé, Lucas Digne, Ibrahima Konaté, William Saliba, Dayot Upamecano, Lucas Hernandez y Théo Hernandez.

Malo Gusto, Maxence Lacroix, Jules Koundé, Lucas Digne, Ibrahima Konaté, William Saliba, Dayot Upamecano, Lucas Hernandez y Théo Hernandez. Mediocampistas: Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot, N’Golo Kanté, Manu Koné y Warren Zaïre-Emery.

Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot, N’Golo Kanté, Manu Koné y Warren Zaïre-Emery. Delanteros: Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Jean-Philippe Mateta, Rayan Cherki, Marcus Thuram, Maghnes Akliouche, Désiré Doué, Kylian Mbappé y Michael Olise.

El calendario de Francia para el Mundial 2026

La Selección de Francia forma parte del grupo I para el Mundial 2026 y enfrentará a Senegal, Irak y Noruega.

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Francia vs. Senegal: martes 16 de junio a las 16.00

Francia vs. Irak: lunes 22 de junio a las 18.00

Noruega vs. Francia: viernes 26 de junio a las 16.00

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