González-Josemaría y Chingotto-Galán ganaron el P1 de Buenos Aires en Premier Pádel

BOLAVIP presenció las definiciones del certamen en Parque Roca con las consagraciones de tres españoles y un argentino.

Tras una semana de competencia en el Estadio Mary Terán de Weiss de Parque Roca, este domingo finalizó el P1 de Buenos Aires de Premier Padel. Con BOLAVIP presente, Bea González y Paula Josemaría Martín triunfaron en la rama femenina, mientras que Federico Chingotto y Alejandro Galán ganaron en la masculina.

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Casi 17 mil espectadores rompieron el récord mundial para la disciplina el sábado para la disputa de los partidos de las semifinales. En un marco similar, este domingo se llevaron a cabo las definiciones de ambos cuadros, con presencia argentina en ambos compromisos.

Bea González y Paula Josemaría, las campeonas en el P1 de Buenos Aires

En el primer turno, la dupla española, segunda en el Ranking de la FIP, se impuso por 6-3 y 7-5 en un ambiente de visitante por enfrentar a la argentina Delfi Brea y su compañera Gemma Triay, líderes del escalafón, hasta el momento. Sin embargo, todo quedó más apretado tras este duelo.

Es que González y Josemaría triunfaron en los últimos 5 P1 en lo que va de la temporada, marca récord en la rama femenina con 20 victorias consecutivas. Son candidatas a subir a lo más alto del Ranking FIP.

El momento exacto en el que finalizó el Premier Padel de Buenos Aires con derrota de Delfi Brea. pic.twitter.com/eYYo8QvrJI — Bolavip Argentina (@BolavipAr) May 17, 2026

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Con este resultado, Delfi Brea se despidió de otro torneo que, sin dudas, será inolvidable para ella. El público la acompañó durante toda la semana con fuerte aliento y quedó más cerca de festejar por primera vez en Buenos Aires, mejorando lo hecho en la última temporada con eliminación en semifinales.

Federico Chingotto y Alejandro Galán celebraron en Parque Roca

En el último turno, y para cerrar la fiesta del pádel en Buenos Aires, Chingotto y Galán entregaron una verdadera exhibición al triunfar por un holgado 6-2 y 6-1 ante Agustín Tapia y Arturo Coello, que no tuvieron la mejor tarde y sus rivales lo aprovecharon.

La dupla campeona tuvo un comienzo demoledor y, aunque Tapia y Coello intentaron recuperarse, se mostraron muy erráticos. Del otro lado, fue la tarde de Chingotto y Galán, a quiénes les salió todo, sin errores no forzados para afianzarse como la segunda mejor pareja del Ranking FIP.

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Marcos Acuña, presente en el P1 de Buenos Aires

Luego de haber sumado minutos el domingo en la victoria de River ante Rosario Central que clasificó a su equipo a la final del Torneo Apertura 2026, el Huevo Acuña estuvo en Parque Roca para vibrar con el mejor pádel del planeta. El campeón del mundo se tomó el tiempo de posar con los fanáticos.

Marcos Acuña estuvo persente en el evento y se fotografió junto al público. https://t.co/42JZR1wUk6 pic.twitter.com/f0n2B8OtwC — Bolavip Argentina (@BolavipAr) May 17, 2026

Datos clave

Bea González y Paula Josemaría ganaron la final femenina del P1 en Buenos Aires.

ganaron la final femenina del P1 en Buenos Aires. Federico Chingotto y Alejandro Galán vencieron 6-2 y 6-1 a Tapia y Coello.

vencieron 6-2 y 6-1 a Tapia y Coello. Casi 17 mil espectadores marcaron un récord mundial de asistencia en las semifinales.