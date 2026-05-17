15 años después, River y Belgrano jugarán la final del morbo en el Torneo Apertura 2026

El 26 de junio de 2011, el Pirata ascendió a Primera y el Millonario perdió la categoría. El próximo domingo se medirán por un título.

El próximo domingo 24 de mayo a partir de las 15:30 horas, con el Estadio Mario Alberto Kempes como escenario, River y Belgrano se enfrentarán por la final del Torneo Apertura 2026, para definir al primer campeón del año. Sin embargo, se trata de un partido con mucha historia en el fútbol argentino y con un morbo muy especial que aún está en la retina de todos: la Promoción 2011.

Si bien en esta oportunidad se medirán para decidir quién levanta el trofeo del campeonato doméstico para desatar el delirio por los festejos en Córdoba, hace casi 15 años se vivió una de las jornadas más icónicas de la historia del deporte albiceleste: el descenso del Millonario y el ascenso del Pirata, el 26 de junio de 2011 en una tarde fría pero caliente en el Estadio Monumental.

Los futbolistas de River tras descender ante Belgrano en 2011. (Getty Images)

Lo cierto es que, desde ese día hasta la fecha, River – Belgrano es considerado el partido del morbo. El acontecimiento histórico no pasa desapercibido en cada duelo que protagonizan y menos si se trata de la final del Torneo Apertura 2026 como será este domingo. La herida aún está abierta en una vereda y la felicidad todavía está vigente en el lado celeste de la provincia de Córdoba.

La ida se jugó el miércoles 22 de junio en Barrio Alberdi, donde el Pirata se impuso por 2-0 con los goles de César Mansanelli y César Pereyra. Un suceso aún presente es que los hinchas del Millonario ingresaron a agredir a sus jugadores, que estaban siendo muy superados sobre el campo de juego. Sin embargo, todavía restaba disputar el partido de vuelta en Buenos Aires…

Los futbolistas de Belgrano tras ascender ante River en 2011. (Getty Images)

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El domingo 26 de junio de 2011, River descendió a la B Nacional tras empatar 1-1 en la revancha y sellar un global de 3-1 en el marcador. Sin la posibilidad de remontar la serie, el elenco de Núñez perdió la categoría y bajó a la segunda división del fútbol argentino por primera vez en su historia. En contraparte, Belgrano ascendió a Primera y festejó durante horas en la cancha.

Cabe recordar que, con el Millonario ganando 1-0 la revancha, Mariano Pavone erró un penal a pocos minutos del final que podía significar la permanencia en la A. Sin embargo, Juan Carlos Olave se quedó con el fuerte remate cruzado del delantero y luego llegó la igualdad de Guillermo Farré. Así, River descendió aún teniendo ventaja deportiva, porque si empata la serie se salvaba.

Juan Pablo Carrizo, tras el descenso de River en 2011. (Getty Images)

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Vale resaltar que el encuentro no terminó por los incidentes que desataron los hinchas de River sobre el último tramo, donde rompieron alambrados, butacas y se incendió una pequeña parte del estadio. Además, en las inmediaciones los hechos se multiplicaron y la Policía obligó a finalizar el partido, al cual le faltaban apenas un puñado de segundos para que se culmine formalmente.