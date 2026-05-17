Boca hoy: problemas con Milton Giménez, la posible vuelta de Cavani y la situación de Dybala

Boca continúa con los entrenamientos y se prepara para un duelo clave ante Cruzeiro por la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores. En medio de esto, Edinson Cavani podría volver a ser convocado y Milton Giménez sufrió un problema físico que lo podría marginar del mismo.

Milton Giménez podría perderse el duelo con Cruzeiro

Boca se prepara para enfrentar a Cruzeiro, este martes 19 de mayo, en La Bombonera y bajo el marco de la fecha 5 de la Copa Libertadores, donde los dirigidos por Claudio Úbeda precisan con suma urgencia conseguir una victoria que les permita acomodarse en el Grupo D, ya que por ahora se encuentran en la tercera posición.

De cara a este compromiso, el Sifón no contará con la presencia de Santiago Ascacíbar, como así tampoco con Adam Bareiro. El primero fue expulsado ante Barcelona SC -aún no se conoció su sanción y podría recibir dos fechas de suspensión-, mientras que el paraguayo se desgarró. A raíz de esto, Tomás Belmonte ocupó el lugar del ex Estudiantes de La Plata. Pero cuando se creía que Milton Giménez estaría con Miguel Merentiel en el ataque, todo se complicó.

Las chances de Cavani de ser convocado ante Cruzeiro

Si en el transcurso de la semana ya se apuntaba al sábado como una jornada clave para que Edinson Cavani pudiera tener la oportunidad de meterse en la convocatoria del partido del martes entre Boca y Cruzeiro, manteniéndose así a la expectativa de hacer su debut en la presente edición de la Copa Libertadores, las molestias en el talón que sufrió Milton Giménez y le impidieron ser parte de la práctica de fútbol redoblaron esa expectativa.

Sin embargo, incluso sin el ex Banfield y Adam Bareiro, lesionado ante Huracán, en condiciones de hacer fútbol a las órdenes de Claudio Úbeda, el uruguayo no sumó ni un solo minuto con el equipo titular. Por el contrario, el DT improvisó una delantera con Miguel Merentiel y Ángel Romero, dejando también afuera a Exequiel Zeballos.

Ante esa situación, la posibilidad de que Cavani quede concentrado para el duelo ante Cruzeiro sigue siendo una incógnita que se develará recién cuando se de a conocer la convocatoria. Una situación similar a la de Carlos Palacios, quien todavía no sumó minutos este año y viene de someterse a una intervención quirúrgica en febrero por una sinovitis crónica en la rodilla derecha.

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Gasperini, ilusionado con la renovación de Dybala en Roma

Paulo Dybala es el protagonista de la gran novela de cara al mercado de pases de mitad de año, principalmente por su posible arribo a Boca. En ese sentido, primero debería confirmarse definitivamente su salida de Roma, pero ese mismo es el punto clave que acaba de tener un nuevo capítulo y podría estirar la trama que mantiene en vilo a todos en el ambiente del fútbol.

Cabe recordar que la Joya termina contrato el 30 de junio, por lo que quedará en libertad de acción una vez finalizado el semestre. Sin embargo, en los últimos días la directiva de la Loba llevó a cabo una reunión para acercarle una propuesta y estirar el vínculo por un tiempo más, lo que significaría que se caería la operación para llegar al Xeneize con vistas hacia el mes de julio.