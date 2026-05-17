Sin Cavani ni Palacios y con Milton Giménez: la estrategia de Úbeda para Boca vs. Cruzeiro por la Copa Libertadores 2026

Aunque ya entrenan a la par, el uruguayo no juega desde el 20 de febrero y el chileno desde el año pasado.

Este martes por la noche en La Bombonera, Boca enfrenta a Cruzeiro por la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, en un duelo determinante donde está en juego la temporada porque podría quedar eliminado. En ese contexto, Claudio Úbeda determinó que no va a contar con Edinson Cavani y Carlos Palacios para el partido más decisivo del año.

El Xeneize necesita conseguir un buen resultado contra el conjunto brasileño ya que con una derrota podría quedar afuera, incluso a falta de una jornada por delante. Sin embargo, a pesar de la trascendencia que tiene el compromiso ante La Bestia Negra, el uruguayo y el chileno no serán parte de la delegación que saltará al campo de juego en busca de una victoria que alivie la situación.

Edinson Cavani, delantero uruguayo de Boca Juniors.

Lo cierto es que, según pudo saber BOLAVIP, Cavani y Palacios no serán convocados para enfrentar a Cruzeiro. Aunque ambos futbolistas hicieron lo posible para regresar de cara al duelo ante los brasileños, Úbeda decidió no incluirlos a raíz de la falta de ritmo futbolístico y que todavía deben sumar más entrenamientos a la par de sus compañeros para ser tenidos en cuenta.

Por otro lado, Milton Giménez sí estará concentrado para ser parte de la delegación que irá por el triunfo el martes por la noche. Pese a que estaba en duda por una molestia física, finalmente estará a disposición del entrenador, que evaluará hasta último momento su estado para definir si va de titular junto a Miguel Merentiel o ocupará un lugar en el banco de suplentes.

Milton Giménez, delantero de Boca Juniors.

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A su vez, Lucas Janson se sumará a la lista de convocados en un rol secundario para ser una de las variantes ante la posible necesidad en el complemento. El ex Vélez y Tigre ingresa a la nómina en lugar del lesionado Adam Bareiro, que sufrió un doble desgarro en el aductor y recto anterior del abdomen izquierdo el pasado 9 de abril en la derrota ante Huracán por el Torneo Apertura.

Así está el grupo de Boca en la Libertadores

DATOS CLAVE

Edinson Cavani y Carlos Palacios no serán convocados en Boca vs. Cruziero .

y no serán convocados en vs. . Milton Giménez estará concentrado y Lucas Janson se suma a la lista.

estará concentrado y se suma a la lista. El Xeneize recibe a La Bestia Negra el martes por la Copa Libertadores 2026.