El máximo mandatario de la Lepra mendocina acumula rencores del pasado con el árbitro que impartió justicia ante el Millonario.

River e Independiente Rivadavia protagonizaron uno de los partidos de la jornada en el fútbol argentino. El Millonario se impuso por 3 a 1 ante el conjunto mendocino que se puso a tiro en el resultado y pudo empatarlo, pero el travesaño le negó la posibilidad, minutos después lo liquidó el elenco de Núñez con un golazo de Tomás Galván.

Nicolás Ramírez fue el árbitro del partido que tuvo algunas polémicas, como el penal que le hicieron a Ángel Correa y luego Gonzalo Montiel cambió por gol. Según Daniel Vila, presidente de Independiente Rivadavia, hubo algunas otras jugadas polémicas y por eso arremetió contra el árbitro de encuentro.

Vila afirmó: “Ramírez es un bandido, con todas las letras. Inclinó la cancha todo el tiempo para un solo lado. No quiero que nos dirija más. Y el jefe de los árbitros, Beligoy, es otro bandido”.

“El arbitro es un bandido”



🗣️ La palabra de Daniel Vila en el Monumental pic.twitter.com/I2IflKUE5J — Cuna de los grandes (@CunaDeLosGrande) September 7, 2026

“Tenía la esperanza en el fondo que Ramírez esta vez se redimiera del papelón que hizo en la Copa Argentina el año pasado, pero no, es un caradura”, afirmó Daniel Vila en los pasillos del Estadio Monumental tras la caída de Independiente Rivadavia.

"ES UN CARA DURA"



🗣️ El ENOJO de Daniel Vila, presidente de Ind. Rivadavia, y Alejo Osella por el arbitraje de Nicolás Ramírez en la derrota ante #River.



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Cuando Daniel Vila habla del “papelón de la Copa Argentina” se refiere a la polémica de la final, que tuvo como protagonistas a Independiente Rivadavia y a Argentinos Juniors. Aquella jornada, Ramírez fue protagonista de algunos fallos polémicos en contra la le Lepra. Cabe recordar que los mendocinos se impusieron por penales tras el 2 a 2 en el tiempo regular.

Un tuit borrado

Una vez finalizado el partido, Daniel Vila utilizó su cuenta de X para expresar su bronca contra Ramírez y también contra Beligoy, el mandamás de los árbitros. El máximo mandatario de la Lepra tuiteó: “Nicolás Ramírez y Federico Beligoy, hoy no les voy a decir todo lo que pienso de ustedes. Dejo para la próxima decirles que son dos bandidos. Y ustedes ya saben por qué lo digo! Saludos“. Minutos más tarde, Vila borró esta publicación.

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