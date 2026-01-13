Debutó en Argentina a los 16 años, lo compró Manchester City en 6 millones de dólares y vuelve para jugar en Primera Nacional

Los seis años de carrera profesional de Darío Sarmiento han sido un sube y baja de emociones, desde el debut con tan solo 16 años en la Primera División de Estudiantes de La Plata al ruido que generó su fichaje con Manchester City, con posterior regreso al fútbol argentino para defender la camiseta de Tigre, un breve paso por la Segunda División de Bélgica y su reciente vinculación a un equipo que busca dejar la Primera Nacional y volver a ser parte de la Liga Profesional de Fútbol.

El delantero de 22 años se convirtió en refuerzo de Colón de Santa Fe sumándose a la larga lista de incorporaciones que se cerraron desde la asunción de Diego Colotto como nuevo director deportivo del club. Su llegada se da en calidad de préstamo por un año y el propio futbolista reconoció que se trató de una negociación express.

“Llegué hoy y si Dios quiere a la tarde firmo. Se decidió todo en cinco días. Ni bien se dio la posibilidad lo hablé con mi representante. Conocíamos a Colotto, creo que es un buen proyecto y ahora veremos qué pasa con la firma, pero estoy feliz”, dijo el jugador a la salida de la clínica en que se le realizaron los exámenes médicos de rutina.

Para Sarmiento, la llegada a Colón después de haber tenido continuidad durante el último semestre con el Royal Football Club de Liège es una gran oportunidad de relanzar una carrera que tuvo varios pasos fallidos desde que el City Group compró su ficha en al rededor de 6 millones de dólares.

Si bien en abril de 2021 fue anunciado como fichaje de Manchester City, pasó de inmediato cedido al Girona, club que es propiedad del mismo conglomerado empresario. Solo participó de nueva partidos antes que le volvieran a buscar destino para que gane rodaje y recalara en Montevideo City Torque de Uruguay, donde a causa de una lesión no llegó siquiera a formar parte de ninguna convocatoria del entrenador.

En 2024 el City Group no puso reparos a la hora de transferir al jugador en un millón de euros a Tigre, que le firmó contrato hasta diciembre de este año sin obtener tampoco las prestaciones esperadas. En total disputó 11 partidos, sin convertir goles, antes que se decidiera su cesión al fútbol belga.

“De todo lo que pasó me llevo buenas cosas y ahora tengo una nueva oportunidad que tengo que aprovechar. Lo veo como un gran desafío, todos queremos que Colón vuelva a Primera. Me pasó todo muy rápido y en su momento no estaba preparado para todo lo que me tocó, pero la experiencia sirve para hoy ver el fútbol de otra manera”, reflexionó Darío Sarmiento.

Los refuerzos que cerró Colotto para Colón

Darío Sarmiento se suma a la larga lista de refuerzos que ya cerró Diego Colotto como director deportivo de Colón de Santa Fe, cargo que asumió con el objetivo de devolver al equipo a Primera División. Hasta la fecha, se vincularon también al Sabalero el lateral izquierdo Leandro Allende, el arquero Matías Budiño, el mediocampista Ignacio Antonio, el defensor Pier Barrios, el delantero Julián Marcioni, el mediocampista Matías Muñoz, el mediocampista Federico Lertora y el delantero Lucas Cano.

Data clave