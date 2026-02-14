Con la vuelta de Edinson Cavani: los convocados de Boca para recibir a Platense

Boca ya tiene todo listo para recibir a Platense este domingo a las 19:30 en La Bombonera. Claudio Ubeda definió la lista de convocados para el compromiso ante el Calamar, que cuenta con modificaciones respecto a la que presentó en la previa de la derrota ante Vélez.

La gran novedad es la vuelta de Edinson Cavani. El uruguayo integra su primera concentración en el año y podría volver a jugar un partido oficial. Cabe recordar que su última aparición fue el 30 de noviembre, en el triunfo ante Argentinos Juniors por 1 a 0, donde sumó 27 minutos.

Otro de los que regresa a la nómina es Lucas Janson, que había sido titular en la primera fecha como centrodelantero y luego se sumó a la lista de bajas por una lesión muscular grado 2 en el músculo oblicuo abdominal izquierdo. El entrenador lo probó como titular y resta definir si irá de arranque en el Alberto J. Armando.

Quienes continuan afuera son Carlos Palacios y Lucas Blondel. El chileno aún no está al 100% desde lo físico, mientras que el lateral derecho continúa marginado por decisión táctica del entrenador.

Los convocados de Boca para recibir a Platense

Arqueros : Agustín Marchesín, Leandro Brey y Javier García.

: Agustín Marchesín, Leandro Brey y Javier García. Defensores : Juan Barinaga, Marcelo Weigandt, Nicolás Figal, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco y Malcom Braida.

: Juan Barinaga, Marcelo Weigandt, Nicolás Figal, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco y Malcom Braida. Mediocampistas : Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacibar, Tomás Belmonte, Williams Alarcón, Kevin Zenón y Tomás Aranda.

: Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacibar, Tomás Belmonte, Williams Alarcón, Kevin Zenón y Tomás Aranda. Delanteros: Lucas Janson, Miguel Merentiel, Ángel Romero, Edinson Cavani, Iker Zufiaurre y Gonzalo Gelini.

El probable 11 de Boca para recibir a Platense

De no haber sorpresas de último momento, Boca podría enfrentar a Vélez con Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Williams Alarcón; Lucas Janson, Miguel Merentiel y Ángel Romero.

