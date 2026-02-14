Es tendencia:
logotipo del encabezado
Boca Juniors

Con la vuelta de Edinson Cavani: los convocados de Boca para recibir a Platense

Ubeda definió la lista para enfrentar al Calamar en La Bombonera. El uruguayo aparece por primera vez en el año.

Por Joaquín Alis

Seguí a Bolavip en Google!
Con la vuelta de Cavani: los convocados de Boca para recibir a Platense
© BocaCon la vuelta de Cavani: los convocados de Boca para recibir a Platense

Boca ya tiene todo listo para recibir a Platense este domingo a las 19:30 en La Bombonera. Claudio Ubeda definió la lista de convocados para el compromiso ante el Calamar, que cuenta con modificaciones respecto a la que presentó en la previa de la derrota ante Vélez.

La gran novedad es la vuelta de Edinson Cavani. El uruguayo integra su primera concentración en el año y podría volver a jugar un partido oficial. Cabe recordar que su última aparición fue el 30 de noviembre, en el triunfo ante Argentinos Juniors por 1 a 0, donde sumó 27 minutos.

Otro de los que regresa a la nómina es Lucas Janson, que había sido titular en la primera fecha como centrodelantero y luego se sumó a la lista de bajas por una lesión muscular grado 2 en el músculo oblicuo abdominal izquierdo. El entrenador lo probó como titular y resta definir si irá de arranque en el Alberto J. Armando.

Quienes continuan afuera son Carlos Palacios y Lucas Blondel. El chileno aún no está al 100% desde lo físico, mientras que el lateral derecho continúa marginado por decisión táctica del entrenador.

Los convocados de Boca para recibir a Platense

  • Arqueros: Agustín Marchesín, Leandro Brey y Javier García.
  • Defensores: Juan Barinaga, Marcelo Weigandt, Nicolás Figal, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco y Malcom Braida.
  • Mediocampistas: Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacibar, Tomás Belmonte, Williams Alarcón, Kevin Zenón y Tomás Aranda.
  • Delanteros: Lucas Janson, Miguel Merentiel, Ángel Romero, Edinson Cavani, Iker Zufiaurre y Gonzalo Gelini.
El Pato Abbondanzieri rompió el silencio sobre el presente de Boca: “Sería triste”

ver también

El Pato Abbondanzieri rompió el silencio sobre el presente de Boca: “Sería triste”

El probable 11 de Boca para recibir a Platense

De no haber sorpresas de último momento, Boca podría enfrentar a Vélez con Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Williams Alarcón; Lucas Janson, Miguel Merentiel y Ángel Romero.

Publicidad

DATOS CLAVE

  • Edinson Cavani regresa a la convocatoria tras su último partido el 30 de noviembre.
  • Boca enfrentará a Platense este domingo a las 19:30 en el estadio La Bombonera.
  • El delantero Lucas Janson vuelve a la lista tras superar una lesión muscular grado 2.
Frank Fabra mencionó uno por uno a todos los equipos argentinos que lo buscaron cuando dejó Boca: “Fueron muchos”

ver también

Frank Fabra mencionó uno por uno a todos los equipos argentinos que lo buscaron cuando dejó Boca: “Fueron muchos”

Chicho Serna habló en Colombia del pase frenado de Cetré a Boca y defendió a Riquelme de la sospecha de “tacaño”

ver también

Chicho Serna habló en Colombia del pase frenado de Cetré a Boca y defendió a Riquelme de la sospecha de “tacaño”

Joaquín Alis
Joaquín Alis

    Palabra autorizada

    star journalists block logo mobile
    jpasman
    Toti Pasman

    ¿Ciclo cumplido para Gallardo? River está desorientado

    ggrova
    German García Grova

    Santiago Ascacibar es nuevo refuerzo de Boca: los detalles

    Lee también
    Dónde ver por TV y qué canal pasa Colón vs. Deportivo Madryn por la Primera Nacional
    Fútbol Argentino

    Dónde ver por TV y qué canal pasa Colón vs. Deportivo Madryn por la Primera Nacional

    Cristiano Ronaldo volvió a jugar en Al Nassr, convirtió un gol y se acerca a los 1000
    Fútbol Árabe

    Cristiano Ronaldo volvió a jugar en Al Nassr, convirtió un gol y se acerca a los 1000

    Dónde ver por TV y qué canal pasa Deportivo Morón vs. Defensores de Belgrano por la Primera Nacional
    Fútbol Argentino

    Dónde ver por TV y qué canal pasa Deportivo Morón vs. Defensores de Belgrano por la Primera Nacional

    Lando Norris arremetió contra Verstappen: “Si quiere puede retirarse, nadie está obligado a estar aquí”
    FÓRMULA 1

    Lando Norris arremetió contra Verstappen: “Si quiere puede retirarse, nadie está obligado a estar aquí”

    Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

    Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

    compliance-1

    EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

    EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
    Better Collective Logo