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Torneo Clausura

Deportivo Riestra vs. Unión en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 13 del Torneo Clausura

Deportivo Riestra y Unión se enfrentan este lunes 19 de octubre, en el Estadio Guillermo Laza, por la fecha 13 del Torneo Clausura. Los detalles de la televisación.

Riestra vs. Union Santa Fe, Torneo Clausura
Riestra vs. Union Santa Fe, Torneo Clausura

Deportivo Riestra recibe a Unión este lunes 19 de octubre desde las 21:15 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la fecha 13 del Torneo Clausura, se disputará en el Estadio Guillermo Laza. Unión llega golpeado por una seguidilla de derrotas que lo bajó anímicamente, y Deportivo Riestra aparece como una chance concreta de frenar la caída.

Ninguno de los dos pelea por arriba, pero una victoria puede acomodar bastante el presente en la tabla a mitad de torneo.

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La actualidad de ambos equipos

Deportivo Riestra no logra despegar: suma 11 puntos en 12 fechas y viene de caer ante San Lorenzo tras dos empates seguidos, uno de local frente a Central Córdoba y otro como visitante contra Gimnasia de Mendoza. Está 12° y necesita volver a ganar para no perderle pisada a la mitad de la tabla.

Unión arrastra tres derrotas al hilo, la última como local frente a Defensa y Justicia, antes había caído con Boca y con Independiente. Con 13 puntos y el 11° puesto, todavía conserva una diferencia a favor respecto a Riestra, pero la floja racha empieza a pesar y necesita cortarla cuanto antes.

El historial entre Deportivo Riestra y Unión

El historial es corto pero favorable para Unión: de los dos cruces disputados, ganó uno y empató el otro, sin caer nunca ante Deportivo Riestra. En la última vez que se vieron, en abril de este año, Unión se impuso 2-0, y el antecedente previo había terminado igualado sin goles.

Últimos 2 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
03/04/2026Unión vs. Deportivo Riestra2-0Liga Profesional Argentina
31/08/2024Unión vs. Deportivo Riestra0-0Liga Profesional Argentina

Horario del partido

  • Argentina: 21:15 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Sarmiento vs. Barracas Central — lunes 19 de octubre, 19:00 hs
  • Newell's Old Boys vs. Central Córdoba — lunes 19 de octubre, 19:00 hs

En síntesis

  • Deportivo Riestra y Unión se enfrentan este lunes 19 de octubre por la fecha 13 del Torneo Clausura.
  • El partido se transmitirá por ESPN, ESPN Premium y Disney+ Premium.
  • Deportivo Riestra suma 11 puntos en el torneo.
  • Unión suma 13 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
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