Deportivo Riestra vs. Unión en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 13 del Torneo Clausura

Deportivo Riestra recibe a Unión este lunes 19 de octubre desde las 21:15 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la fecha 13 del Torneo Clausura, se disputará en el Estadio Guillermo Laza. Unión llega golpeado por una seguidilla de derrotas que lo bajó anímicamente, y Deportivo Riestra aparece como una chance concreta de frenar la caída.
Ninguno de los dos pelea por arriba, pero una victoria puede acomodar bastante el presente en la tabla a mitad de torneo.
La actualidad de ambos equipos
Deportivo Riestra no logra despegar: suma 11 puntos en 12 fechas y viene de caer ante San Lorenzo tras dos empates seguidos, uno de local frente a Central Córdoba y otro como visitante contra Gimnasia de Mendoza. Está 12° y necesita volver a ganar para no perderle pisada a la mitad de la tabla.
Unión arrastra tres derrotas al hilo, la última como local frente a Defensa y Justicia, antes había caído con Boca y con Independiente. Con 13 puntos y el 11° puesto, todavía conserva una diferencia a favor respecto a Riestra, pero la floja racha empieza a pesar y necesita cortarla cuanto antes.
El historial entre Deportivo Riestra y Unión
El historial es corto pero favorable para Unión: de los dos cruces disputados, ganó uno y empató el otro, sin caer nunca ante Deportivo Riestra. En la última vez que se vieron, en abril de este año, Unión se impuso 2-0, y el antecedente previo había terminado igualado sin goles.
Últimos 2 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|03/04/2026
|Unión vs. Deportivo Riestra
|2-0
|Liga Profesional Argentina
|31/08/2024
|Unión vs. Deportivo Riestra
|0-0
|Liga Profesional Argentina
Horario del partido
- Argentina: 21:15 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: ESPN, ESPN Premium, Disney+ Premium
- Chile: Disney+ Premium, ESPN5
- Perú: Disney+ Premium
- Ecuador: Disney+ Premium
- Colombia: Disney+ Premium
- Venezuela: Disney+ Premium
- Estados Unidos: Fanatiz, Fubo, TyC Sports Internacional, ViX
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Sarmiento vs. Barracas Central — lunes 19 de octubre, 19:00 hs
- Newell's Old Boys vs. Central Córdoba — lunes 19 de octubre, 19:00 hs
En síntesis
- Deportivo Riestra y Unión se enfrentan este lunes 19 de octubre por la fecha 13 del Torneo Clausura.
- El partido se transmitirá por ESPN, ESPN Premium y Disney+ Premium.
- Deportivo Riestra suma 11 puntos en el torneo.
- Unión suma 13 puntos en el torneo.