Deportivo Riestra vs. Unión en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 13 del Torneo Clausura

Deportivo Riestra y Unión se enfrentan este lunes 19 de octubre, en el Estadio Guillermo Laza, por la fecha 13 del Torneo Clausura. Los detalles de la televisación.

Deportivo Riestra recibe a Unión este lunes 19 de octubre desde las 21:15 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la fecha 13 del Torneo Clausura, se disputará en el Estadio Guillermo Laza. Unión llega golpeado por una seguidilla de derrotas que lo bajó anímicamente, y Deportivo Riestra aparece como una chance concreta de frenar la caída.

Ninguno de los dos pelea por arriba, pero una victoria puede acomodar bastante el presente en la tabla a mitad de torneo.

La actualidad de ambos equipos

Deportivo Riestra no logra despegar: suma 11 puntos en 12 fechas y viene de caer ante San Lorenzo tras dos empates seguidos, uno de local frente a Central Córdoba y otro como visitante contra Gimnasia de Mendoza. Está 12° y necesita volver a ganar para no perderle pisada a la mitad de la tabla.

Unión arrastra tres derrotas al hilo, la última como local frente a Defensa y Justicia, antes había caído con Boca y con Independiente. Con 13 puntos y el 11° puesto, todavía conserva una diferencia a favor respecto a Riestra, pero la floja racha empieza a pesar y necesita cortarla cuanto antes.

El historial entre Deportivo Riestra y Unión

El historial es corto pero favorable para Unión: de los dos cruces disputados, ganó uno y empató el otro, sin caer nunca ante Deportivo Riestra. En la última vez que se vieron, en abril de este año, Unión se impuso 2-0, y el antecedente previo había terminado igualado sin goles.

Últimos 2 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 03/04/2026 Unión vs. Deportivo Riestra 2-0 Liga Profesional Argentina 31/08/2024 Unión vs. Deportivo Riestra 0-0 Liga Profesional Argentina

Publicidad

Horario del partido

Argentina: 21:15 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Publicidad

Todos los partidos de la fecha

Sarmiento vs. Barracas Central — lunes 19 de octubre, 19:00 hs

Newell's Old Boys vs. Central Córdoba — lunes 19 de octubre, 19:00 hs

En síntesis