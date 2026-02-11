Después de lo que fue su exitoso paso por Racing, donde logró un total de cinco títulos desde que arribó en enero de 2018 hasta que emigró a fines de 2024, la carrera de Leonardo Sigali retornó al fútbol croata. Allí se sumó a las filas de NK Lokomotiva, principalmente para poder estar cerca de su esposa y su hija, quienes vivían mayormente en Europa cuando él se desempeñaba en la Academia.

El ex defensor de Dinamo Zagreb, que siempre buscó repatriarlo cuando se encontraba en el club de Avellaneda, tiene contrato hasta el 30 de junio de 2028, y a sus 38 años aún mantiene un gran anhelo: terminar su carrera donde todo empezó. Para ello, deberá retornar al fútbol argentino y sumarse a las filas de Nueva Chicago.

“Disfruto de jugar al fútbol y de levantarme todas las mañanas para ir a entrenar. Me queda un sueño por cumplir, que es el de retirarme en Nueva Chicago. Ojalá que se me pueda dar, está difícil”, exclamó el Osito en diálogo con DSports Radio. A lo que agregó: “Le hice saber al presidente que estaba a disposición del club, pero no he tenido la suerte de una devolución, así sea un no”.

El gran título que logró a lo largo de su carrera, fue con la Selección Argentina: el Mundial Sub 20 de Canadá 2007, que justamente coincide con que es el último campeonato importante de la categoría. Allí, compartió el plantel con figuras como Sergio Agüero, Ángel Di María, Sergio Romero, Maximiliano Moralez y Mauro Zárate, entre otras.

“Si no se da ahora, el club debe tener sus razones. En su momento, cuando estaba en Racing, me vinieron a buscar, pero yo les expliqué que tenía contrato con el club y que no me podía ir”, manifestó sobre el último contacto que tuvo con la institución de Mataderos, a la cual le está muy agradecido por haberlo formado y haberle dado un nombre en el ambiente futbolístico. “El club no me debe ninguna explicación, eso está claro. La institución está pasando por un buen momento y eso me pone muy feliz, he tenido la suerte de ir a la cancha en algunas ocasiones y tiene techo para seguir creciendo”, resaltó Sigali.

Con la bandera de su ciudad, Campana, Leonardo Sigali celebra el título en Canadá. (Getty Images)

El paso de Leonardo Sigali por Nueva Chicago

Tras formarse en las Divisiones Inferiores de Nueva Chicago, llegó el debut en la máxima categoría: Leonardo Sigali dio el salto a Primera División en 2006, y allí disputó un total de 51 partidos, además de que anotó un solo gol. Cabe destacar que consiguió el ascenso durante la temporada 2005-2006.

