Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fútbol Argentino

Diego Latorre hace su estreno como DT y ya arregló la llegada a su primer club

El exjugdor y reconocido comentarista fue confirmado por el equipo que marcará su debut como entrenador.

Por Juan Ignacio Portiglia

Diego Latorre hace su estreno como DT y ya arregló la llegada a su primer club
© 435616129004101Diego Latorre hace su estreno como DT y ya arregló la llegada a su primer club

Diego Latorre ha sabido mantenerse ligado al fútbol desde su retiro. El campeón de América con la Selección Argentina en 1991, con paso por Boca, Racing, Fiorentina y Tenerife, entre otros clubes, se convirtió en uno de los comentaristas deportivos más reconocidos de América Latina y ahora decidió incursionar también en el mundo de la dirección técnica.

Gambeta, como todavía lo apodan sus compañeros de trabajo en ESPN, está listo para tomar el mando de La Jaula Fútbol, equipo amateur de fútbol 7 en el que compite su hijo, que se encargó este jueves de presentarlo oficialmente a través de las redes sociales.

Admirador de Josep Guardiola y Arsene Wenger, Diego Latorre hará así su estreno en el mundo de la dirección técnica después de haber dedicado tiempo a completar los diferentes cursos habilitantes, tal vez pensando en alguna vez lanzarse a la aventura de comandar un plantel profesional.

Su ofrecimiento a colaborar con Ferro

Hace solo algunos días, Diego Latorre se ofreció en vivo a colaborar con Ferrocarril Oeste, club del que es hincha confeso por herencia familiar, para ayudarlo a superar la crisis futbolística e institucional que lo tiene comprometido con la posibilidad de descender a la tercera categoría del fútbol argentino.

“Ferro está en la decadencia. Estoy muy mal. Estoy a punto de empezar a promocionarme para resolver alguna cuestión”, dijo durante el programa F90 de ESPN después que el equipo perdiera 2-0 ante Arsenal y quedara hundido en la anteúltima posición de la Zona A de la Primera Nacional.

“¿Serías el técnico de Ferro?”, lo abordó de inmediato Sebastián Vignolo. “No, esto es mucho más profundo”, respondió. “¿Mánager?”, insistió el conductor. “Mánager, no sé. La realidad de Ferro me duelo mucho y haría lo que esté a mi alcance (para ayudar), desde el lugar que sea”, señaló.

Publicidad

Y agregó: “No puedo creer que cualquier equipo esté en Primera División y Ferro hace veintipico de años que está afuera. Un club ejemplar toda la vida, de dirigentes nobles, capaces, decentes… Me duele de verdad, no es que me quiero postular”.

Diego Latorre analizó el presente de Boca y reveló el requisito fundamental para salir del mal momento: “Eso no puede suceder”

ver también

Diego Latorre analizó el presente de Boca y reveló el requisito fundamental para salir del mal momento: “Eso no puede suceder”

juan ignacio portiglia
Juan Ignacio Portiglia

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
mgrosman
chicho grosman

El deseo del Flaco Donatti de volver al fútbol tras superar la depresión: "No me importa la plata"

jpasman
toti pasman

Maxi Salas era el corazón del Racing de Costas y se notó en la caída con Peñarol

ggrova
german garcía grova

Portland Timbers avanza por Matías Rojas, marginado en River

Lee también
Pronósticos Liverpool vs Bournemouth: el último campeón busca un buen inicio en la Premier League
Apuestas

Pronósticos Liverpool vs Bournemouth: el último campeón busca un buen inicio en la Premier League

Boca hoy: la palabra de Cascini, el equipo que paró Russo y más
Boca Juniors

Boca hoy: la palabra de Cascini, el equipo que paró Russo y más

Mientras Colapinto define su futuro, Pierre Gasly se ilusiona con Alpine para la F1 2026: “Estoy impresionado con lo que he visto”
FÓRMULA 1

Mientras Colapinto define su futuro, Pierre Gasly se ilusiona con Alpine para la F1 2026: “Estoy impresionado con lo que he visto”

River hoy: Gallardo habló de Salas y Quintero, Driussi fue autocrítico y se vienen cambios vs. Godoy Cruz
River Plate

River hoy: Gallardo habló de Salas y Quintero, Driussi fue autocrítico y se vienen cambios vs. Godoy Cruz

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo