Diego Latorre confirmó que quiere vincularse a un equipo en crisis: “Estoy a punto de empezar”

Diego Latorre, exfutbolista de amplio recorrido y actual comentarista deportivo de destacada labor, continúa coqueteando con el mundo de la dirección técnica después de haber completado el curso habilitante y haberse zambullido a una primera experiencia con La Jaula, equipo amateur en el que juega su hijo.

En el último tiempo, el campeón de la Copa América de 1991 con la Selección Argentina se dejó tentar con la posibilidad de revincularse con el fútbol profesional para ayudar a un equipo de gran tradición que está atravesando una profunda crisis institucional y deportiva.

Se trata de Ferrocarril Oeste, equipo con el que simpatiza por herencia paterna y que está muy comprometido con el descenso a la Primera B Metropolitana, tercera categoría del fútbol argentino. La situación puso en la cuerda floja a Sergio Rondina como entrenador y provocó la renuncia como director deportivo de Michael Etulain.

Tras la derrota 2-0 ante Arsenal de Sarandí del último domingo que dejó a los de Caballito a dos puntos de los puestos de descenso, Latorre hizo público en ESPN su deseo de colaborar: “Ferro está en la decadencia. Estoy muy mal. Estoy a punto de empezar a promocionarme para resolver alguna cuestión”, dijo durante su participación en el programa F90.

Ferro perdió 2-0 ante Arsenal, el último clasificado en la Zona A.

“¿Serías el técnico de Ferro?”, lo abordó de inmediato Sebastián Vignolo. “No, esto es mucho más profundo”, respondió. “¿Mánager?”, insistió el conductor. “Mánager, no sé. La realidad de Ferro me duelo mucho y haría lo que esté a mi alcance (para ayudar), desde el lugar que sea”, manifestó el exjugador que en el fútbol argentino defendió las camisetas de Boca, Racing, Rosario Central y Chacarita.

¿Postulado o no?

Aunque Diego Latorre no dejó claro desde que rol le gustaría poder colaborar con la recuperación deportiva de un club que llegó a ser potencia en Primera División y que hace 25 años no puede volver a formar parte de la categoría de élite del fútbol argentino, mostró un compromiso real por vincularse.

“No puedo creer que cualquier equipo esté en Primera División y Ferro hace veintipico de años que está afuera. Un club ejemplar toda la vida, de dirigentes nobles, capaces, decentes… Me duele de verdad, no es que me quiero postular”, concluyó.

El presente deportivo de Ferro

Con 26 jornadas disputadas, Ferro ocupa la antepenúltima posición de la Zona A de la Primera Nacional con apenas 27 puntos y está en serio riesgo de descenso. El pasado domingo, permitió que Arsenal, que sigue ocupando la última posición, le descontara tres puntos y quedara a solo tres tras derrotarlo por 2-0. Anteúltimo, también en puestos de descenso, se ubica Alvarado de Mar del Plata con 25.

En la Primera Nacional no rige el promedio y habrá un total de cuatro descensos, que se repartirán entre los equipos que finalicen en las dos últimas posiciones de cada una de las dos zonas en que quedó dividido el certamen. La última victoria de Ferro fue el 24 de mayo ante Los Andes. Desde entonces, acumula diez partidos sin victorias, en los que cuentan las derrotas ante los dos equipos que ocupan las últimas posiciones de la Zona A: Alvarado y Arsenal.