Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Torneo Clausura

Dónde ver EN VIVO Argentinos Juniors vs. Independiente Rivadavia por la fecha 14 del Torneo Clausura: TV y streaming online

Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia se enfrentan este martes 27 de octubre, en el Estadio Diego Armando Maradona, por la fecha 14 del Torneo Clausura. Los detalles de la televisación.

Argentinos Juniors vs. Rivadavia, Torneo Clausura
Argentinos Juniors vs. Rivadavia, Torneo Clausura

Argentinos Juniors recibe a Independiente Rivadavia este martes 27 de octubre desde las 19:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la fecha 14 del Torneo Clausura, se disputará en el Estadio Diego Armando Maradona.

Argentinos Juniors llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Independiente Rivadavia tratará de dar el golpe.

+ Seguinos en

La actualidad de ambos equipos

En su último compromiso, Argentinos Juniors ganó 1-0 como visitante ante Banfield. El conjunto marcha 2° con 25 puntos. Antes empató 1-1 como visitante ante Platense.

Independiente Rivadavia viene de empatar 2-2 como local ante Tigre. El equipo ocupa el puesto 9 con 19 puntos. Antes perdió 0-5 como visitante ante Rosario Central.

El historial entre Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia

Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia se enfrentaron 8 veces en los últimos años: 2 triunfos de Argentinos Juniors, 5 de Independiente Rivadavia y 2 empates.

Últimos 8 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
11/04/2026Independiente Rivadavia vs. Argentinos Juniors3-1Liga Profesional Argentina
06/11/2025Independiente Rivadavia vs. Argentinos Juniors2-2Copa Argentina
30/08/2025Independiente Rivadavia vs. Argentinos Juniors2-1Liga Profesional Argentina
24/02/2025Argentinos Juniors vs. Independiente Rivadavia0-0Liga Profesional Argentina
03/12/2024Independiente Rivadavia vs. Argentinos Juniors2-1Liga Profesional Argentina
20/02/2024Argentinos Juniors vs. Independiente Rivadavia2-1Liga Profesional Argentina
11/06/2017Independiente Rivadavia vs. Argentinos Juniors2-1Primera Nacional
13/11/2016Argentinos Juniors vs. Independiente Rivadavia3-1Primera Nacional

Horario del partido

  • Argentina: 19:00 hs

Por dónde ver el partido

  • Argentina: TNT Sports, Max
  • Chile: TyC Sports Internacional
  • Perú: TyC Sports Internacional
  • Ecuador: TyC Sports Internacional
  • Colombia: TyC Sports Internacional
  • Venezuela: TyC Sports Internacional, inter
  • México: TyC Sports Internacional
  • Estados Unidos: Fanatiz, Fubo, TyC Sports Internacional, ViX
  • Centroamérica: TyC Sports Internacional

Tabla de posiciones

En síntesis

  • Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia se enfrentan este martes 27 de octubre por la fecha 14 del Torneo Clausura.
  • El partido se transmitirá por TNT Sports y Max.
  • Argentinos Juniors suma 25 puntos en el torneo.
  • Independiente Rivadavia suma 19 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones