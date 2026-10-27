Dónde ver EN VIVO Argentinos Juniors vs. Independiente Rivadavia por la fecha 14 del Torneo Clausura: TV y streaming online

Argentinos Juniors recibe a Independiente Rivadavia este martes 27 de octubre desde las 19:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la fecha 14 del Torneo Clausura, se disputará en el Estadio Diego Armando Maradona.
Argentinos Juniors llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Independiente Rivadavia tratará de dar el golpe.
La actualidad de ambos equipos
En su último compromiso, Argentinos Juniors ganó 1-0 como visitante ante Banfield. El conjunto marcha 2° con 25 puntos. Antes empató 1-1 como visitante ante Platense.
Independiente Rivadavia viene de empatar 2-2 como local ante Tigre. El equipo ocupa el puesto 9 con 19 puntos. Antes perdió 0-5 como visitante ante Rosario Central.
El historial entre Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia
Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia se enfrentaron 8 veces en los últimos años: 2 triunfos de Argentinos Juniors, 5 de Independiente Rivadavia y 2 empates.
Últimos 8 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|11/04/2026
|Independiente Rivadavia vs. Argentinos Juniors
|3-1
|Liga Profesional Argentina
|06/11/2025
|Independiente Rivadavia vs. Argentinos Juniors
|2-2
|Copa Argentina
|30/08/2025
|Independiente Rivadavia vs. Argentinos Juniors
|2-1
|Liga Profesional Argentina
|24/02/2025
|Argentinos Juniors vs. Independiente Rivadavia
|0-0
|Liga Profesional Argentina
|03/12/2024
|Independiente Rivadavia vs. Argentinos Juniors
|2-1
|Liga Profesional Argentina
|20/02/2024
|Argentinos Juniors vs. Independiente Rivadavia
|2-1
|Liga Profesional Argentina
|11/06/2017
|Independiente Rivadavia vs. Argentinos Juniors
|2-1
|Primera Nacional
|13/11/2016
|Argentinos Juniors vs. Independiente Rivadavia
|3-1
|Primera Nacional
Horario del partido
- Argentina: 19:00 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: TNT Sports, Max
- Chile: TyC Sports Internacional
- Perú: TyC Sports Internacional
- Ecuador: TyC Sports Internacional
- Colombia: TyC Sports Internacional
- Venezuela: TyC Sports Internacional, inter
- México: TyC Sports Internacional
- Estados Unidos: Fanatiz, Fubo, TyC Sports Internacional, ViX
- Centroamérica: TyC Sports Internacional
Tabla de posiciones
En síntesis
- Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia se enfrentan este martes 27 de octubre por la fecha 14 del Torneo Clausura.
- El partido se transmitirá por TNT Sports y Max.
- Argentinos Juniors suma 25 puntos en el torneo.
- Independiente Rivadavia suma 19 puntos en el torneo.