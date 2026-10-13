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Torneo Clausura

Dónde ver EN VIVO Sarmiento vs. River Plate por la fecha 12 del Torneo Clausura: TV y streaming online

Sarmiento y River Plate se enfrentan este miércoles 14 de octubre, en el Estadio Eva Peron, por la fecha 12 del Torneo Clausura. Los detalles de la televisación.

Junin vs. River Plate, Torneo Clausura
Junin vs. River Plate, Torneo Clausura

Sarmiento recibe a River Plate este miércoles 14 de octubre en el Estadio Eva Peron por la 12ª jornada del Torneo Clausura.

River Plate llega como favorito de visitante según las casas de apuestas, pero Sarmiento tratará de dar el golpe.

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Horario del partido

  • Argentina: 19:00 hs

Por dónde ver el partido

  • Argentina: TNT Sports, Max

La actualidad de ambos equipos

En su último compromiso, Sarmiento ganó 3-1 como visitante ante Aldosivi. El conjunto marcha 4° con 19 puntos. Antes perdió 1-3 como visitante ante Racing.

River Plate viene de ganar 1-0 como local ante Estudiantes de Río Cuarto. El equipo ocupa el puesto 9 con 16 puntos. Antes perdió 1-2 como local ante Huracán.

El historial entre Sarmiento y River Plate

Sarmiento y River Plate se enfrentaron 5 veces en los últimos años: 2 triunfos de Sarmiento, 2 de River Plate y 1 empate.

Últimos 5 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
15/03/2026River Plate vs. Sarmiento2-0Primera LPF 2026
12/10/2025River Plate vs. Sarmiento0-1Primera LPF 2025, Clausura
05/04/2025Sarmiento vs. River Plate1-1Primera LPF 2025, Apertura
28/07/2024River Plate vs. Sarmiento1-0Liga Profesional 2024
31/07/2022River Plate vs. Sarmiento1-22022

Tabla de posiciones

En síntesis

  • Sarmiento y River Plate se enfrentan este miércoles 14 de octubre por la fecha 12 del Torneo Clausura.
  • El partido se transmitirá por TNT Sports y Max.
  • Sarmiento suma 19 puntos en el torneo.
  • River Plate suma 16 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
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