Dónde ver EN VIVO Sarmiento vs. River Plate por la fecha 12 del Torneo Clausura: TV y streaming online

Sarmiento recibe a River Plate este miércoles 14 de octubre en el Estadio Eva Peron por la 12ª jornada del Torneo Clausura.
River Plate llega como favorito de visitante según las casas de apuestas, pero Sarmiento tratará de dar el golpe.
Horario del partido
- Argentina: 19:00 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: TNT Sports, Max
La actualidad de ambos equipos
En su último compromiso, Sarmiento ganó 3-1 como visitante ante Aldosivi. El conjunto marcha 4° con 19 puntos. Antes perdió 1-3 como visitante ante Racing.
River Plate viene de ganar 1-0 como local ante Estudiantes de Río Cuarto. El equipo ocupa el puesto 9 con 16 puntos. Antes perdió 1-2 como local ante Huracán.
El historial entre Sarmiento y River Plate
Sarmiento y River Plate se enfrentaron 5 veces en los últimos años: 2 triunfos de Sarmiento, 2 de River Plate y 1 empate.
Últimos 5 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|15/03/2026
|River Plate vs. Sarmiento
|2-0
|Primera LPF 2026
|12/10/2025
|River Plate vs. Sarmiento
|0-1
|Primera LPF 2025, Clausura
|05/04/2025
|Sarmiento vs. River Plate
|1-1
|Primera LPF 2025, Apertura
|28/07/2024
|River Plate vs. Sarmiento
|1-0
|Liga Profesional 2024
|31/07/2022
|River Plate vs. Sarmiento
|1-2
|2022
Tabla de posiciones
En síntesis
- Sarmiento y River Plate se enfrentan este miércoles 14 de octubre por la fecha 12 del Torneo Clausura.
- El partido se transmitirá por TNT Sports y Max.
- Sarmiento suma 19 puntos en el torneo.
- River Plate suma 16 puntos en el torneo.