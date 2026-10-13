Dónde ver EN VIVO Sarmiento vs. River Plate por la fecha 12 del Torneo Clausura: TV y streaming online

Sarmiento y River Plate se enfrentan este miércoles 14 de octubre, en el Estadio Eva Peron, por la fecha 12 del Torneo Clausura. Los detalles de la televisación.

Sarmiento recibe a River Plate este miércoles 14 de octubre en el Estadio Eva Peron por la 12ª jornada del Torneo Clausura.

River Plate llega como favorito de visitante según las casas de apuestas, pero Sarmiento tratará de dar el golpe.

Horario del partido

Argentina: 19:00 hs

Por dónde ver el partido

Argentina: TNT Sports, Max

La actualidad de ambos equipos

En su último compromiso, Sarmiento ganó 3-1 como visitante ante Aldosivi. El conjunto marcha 4° con 19 puntos. Antes perdió 1-3 como visitante ante Racing.

River Plate viene de ganar 1-0 como local ante Estudiantes de Río Cuarto. El equipo ocupa el puesto 9 con 16 puntos. Antes perdió 1-2 como local ante Huracán.

Publicidad

El historial entre Sarmiento y River Plate

Sarmiento y River Plate se enfrentaron 5 veces en los últimos años: 2 triunfos de Sarmiento, 2 de River Plate y 1 empate.

Últimos 5 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 15/03/2026 River Plate vs. Sarmiento 2-0 Primera LPF 2026 12/10/2025 River Plate vs. Sarmiento 0-1 Primera LPF 2025, Clausura 05/04/2025 Sarmiento vs. River Plate 1-1 Primera LPF 2025, Apertura 28/07/2024 River Plate vs. Sarmiento 1-0 Liga Profesional 2024 31/07/2022 River Plate vs. Sarmiento 1-2 2022

Tabla de posiciones

Publicidad

En síntesis