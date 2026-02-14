Mientras Boca ofertó por él y a la espera de la decisión de River, Adam Bareiro marcó en el triunfo de Fortaleza

En la continuidad de la búsqueda de un nuevo delantero, para lo que Boca podrá contar con el cupo extra por la lesión de Rodrigo Battaglia, apareció como novedad absoluta el nombre de Adam Bareiro, futbolista de Fortaleza del que River todavía posee el cincuenta por ciento de la ficha.

Según pudo saber BOLAVIP, El Xeneize ofreció al club brasileño, recientemente descendido a la Serie B, tres millones de dólares por la totalidad del pase. Y pocas horas después de hacer llegar la propuesta vio al paraguayo convertir jugando por el Campeonato Cearense.

En el clásico ante Ferroviario, en condición de visitante y por el partido de ida de semifinales del certamen, Adam Bareiro marcó de cabeza a los 12 minutos para poner en ventaja al Fortaleza, que terminó imponiéndose por 2-0 gracias a un tanto de Vitinho.

Tweet placeholder

El delantero paraguayo de 29 años había tenido una gran producción goleadora sobre el cierre de la pasada temporada, con Martín Palermo como entrenador, aportando seis tantos en las últimas nueve jornadas del Brasileirao, que de todos modos no sirvieron para evitar el descenso. En el actual Campeonato Cearense, ya suma cuatro en ocho encuentros.

Otra leyenda del Xeneize, y su actual presidente, lo había elogiado en el pasado, antes que se diera su pase a River. “El 9 de San Lorenzo compite todo el tiempo. Compite, compite y compite. El fútbol para mí es eso. Si el que juega mal compite, pasa a ser bueno; el que es bueno y compite, pasa a ser muy bueno; y el que es muy bueno y compite es Messi”, había declarado Juan Román Riquelme con el paraguayo todavía en El Ciclón.

Publicidad

Publicidad

El paso de Bareiro por River

ver también La reacción de los hinchas de River ante la posible llegada de Bareiro a Boca: “Es peor que Colidio”

A mediados de 2024, River incvirtió 4,5 millones de dólares para quedarse con el pase de Adam Bareiro, confiando en los buenos números que tenía en San Lorenzo, donde anotó 40 goles en 120 partidos.. En aquel entonces, el entrenador del Millonario era Martín Demichelis, que le dio minutos en el inicio del semestre. Sin embargo, un mes más tarde, Micho dejó su cargo y fue reemplazado por Marcelo Gallardo.

El Muñeco le dio pocos minutos al paraguayo, que pasó a ser alternativa y a jugar mucho menos de lo que esperaba. Por ese motivo, a comienzos de 2025, se marchó a préstamo a Al Rayyan y seis meses más tarde llegó a Fortaleza. En total, Bareiro jugó 16 partidos en el Millonario en los que no marcó goles ni dio asistencias.

Data clave

Boca Juniors ofreció tres millones de dólares a Fortaleza por el pase de Adam Bareiro.

ofreció a Fortaleza por el pase de Adam Bareiro. El delantero Adam Bareiro anotó un gol de cabeza a los 12 minutos ante Ferroviario.

anotó un gol de cabeza a los ante Ferroviario. River Plate invirtió 4,5 millones de dólares en 2024 y aún posee el 50% de la ficha.

Publicidad