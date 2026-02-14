Adam Bareiro habló del interés de Boca: “Es bueno”

En línea generales, el mercado de pases ya llegó a su final en el fútbol argentina con una pequeña excepción para los clubes que sufrieron una baja por lesión por un periodo largo, en este caso Rodrigo Battaglia. En ese sentido, Boca tiene el permiso para incorporar un futbolista en estos días y es por eso que aceleró para enviar una oferta formal por Adam Bareiro para intentar comprarlo.

En las últimas horas, el Xeneize ofreció 3 millones de dólares por el 100% del pase, mientras aguarda la respuesta desde Brasil y River. Lo que ocurrió en el medio fue que Fortaleza se enfrentó a Ferroviario por el compromiso de ida de las semifinales del Campeonato Cearense y el delantero paraguayo convirtió el 1-0 parcial durante la victoria que terminó con un resultado final de 2-0.

Lo cierto es que, al término del encuentro, rompió el silencio sobre el fuerte interés de Boca en él. Con una mezcla de portugués con español, el atacante de 29 años no titubeó ante el micrófono. “Cuando uno está con buenos resultados, es bueno que otro equipo esté siguiendo la carrera de uno“, sentenció Bareiro ante la consulta de los periodistas sobre su posible salida del Tricolor.

Adam Bareiro, delantero paraguayo de Fortaleza. (Getty Images)

Pocos segundos más tarde, continuó con su relato. “La realidad es que, como siempre digo, tengo mi cabeza aquí. Fortaleza es un club que siempre tuvo mucha confianza en mí y valoro mucho eso“, expresó en primera instancia. Luego, Adam también hizo un reconocimiento al club y manifestó: “Si hoy estoy pasando por un buen presente es gracias a ellos, así que soy agradecido“.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, el paraguayo amplió su discurso al respecto. “Ahora es cosa de club a club y de mi agente con el club y la gente de Boca“, aseguró Bareiro en una claro guiño de que no descarta la posibilidad de pasar al Xeneize. “Yo tengo la cabeza aquí, estoy trabajando para eso y para dar lo mejor de mí“, completó su declaración el ex San Lorenzo.

Para aportar mayor contexto a estas negociaciones inesperadas, Bolavip propuso una encuesta en su canal de WhatsApp. En la misma, los hinchas de Boca debieron votar si están a favor o en contra de la llegada de Bareiro en este último tramo de la ventana de transferencias. Y con un total de 2.900 votos contra 1.600, los fanáticos se opusieron al arribo del paraguayo.

