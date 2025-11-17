En el Estadio Claudio Fabián Tapia, Huracán empató por 1-1 ante Barracas Central y se quedó afuera de los Playoffs del Torneo Clausura 2025. Este revés derivó en la renuncia de Frank Darío Kudelka como entrenador del conjunto de Parque Patricios, poniendo fin así a su tercer ciclo en el club.

La victoria del Guapo estuvo atravesada por una serie de polémicas en contra del Globo, que necesitaba el triunfo. Andrés Gariano debió haber expulsado al Perrito Barrios y cobró dos penales inexistentes para Barracas tras su revisión en el VAR. Para colmo, el árbitro amenazó a Kudelka tras la finalización del partido.

“Vamos a hablar y te voy a romper todo”, le dijo Gariano al experimentado entrenador, aún sobre el campo, luego de que el DT le fuera a reclamar por las polémicas jugadas que sentenciaron la eliminación de Huracán en el torneo de este segundo semestre.

De esta manera, el subcampeón del Torneo Apertura se queda sin su entrenador, que acaba de ponerle fin a su tercer ciclo en el equipo al decidir dar un paso al costado por los malos resultados en este semestre. En su primer pasaje, en 2014, Kudelka le dio una Copa Argentina al Globo, aunque no pudo repetir títulos posteriormente.

En este último ciclo, el entrenador de 64 años dirigió a Huracán en un total de 84 compromisos con un saldo de 39 victorias, 25 empates y 20 derrotas. Quedará la espina de la caída ante Platense en la final del Torneo Apertura 2025 en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Los cruces definidos de octavos de final

Boca (1°A) vs. Talleres (8°B)

Vélez (4°B) vs. Argentinos Juniors (5°A)

Lanús (2°B) vs. Tigre (7°A)

Racing (3°A) vs. River (6°B)

Rosario Central (1°B) vs. Estudiantes (8°A)

Central Córdoba (4°A) vs. San Lorenzo (5°B)

Unión (2°A) vs. Gimnasia (7°B)

Riestra (3°B) vs. Barracas Central (6°A)

DATOS CLAVE