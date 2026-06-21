La razón por la que Argentinos Juniors rompería el contrato de Enzo Pérez a sus 40 años

El mendocino no continuaría en el club de La Paternal de cara al segundo semestre de 2026 y deberá buscar club.

Todo indica que Enzo Pérez no va a continuar en Argentinos Juniors, club al que llegó a comienzos de 2026 luego de su segundo ciclo en River. Los de La Paternal confiaron en el mediocampista mendocino para encarar un año que tendría entre sus objetivos jugar la Copa Libertadores, pero finalmente no pudo ser ya que los de Nico Diez quedaron eliminados en las fases previas.

A seis meses de haber llegado a Argentinos, los de La Paternal le rescindirían el contrato a Enzo Pérez y eso se debe a que quieren reducir la masa salarial. Si bien su contrato finaliza en diciembre de 2026, todo indica que será interrumpido antes.

Durante el primer semestre de 2026, Enzo Pérez apenas acumuló 236 minutos distribuidos en 10 partidos. El mendocino de 40 años tuvo la mala fortuna de fallar su penal ante Belgrano de Córdoba en el Diego Armando Maradona por la semifinal del Torneo Apertura, lo que derivó en la eliminación del Bicho.

Enzo Pérez. (Foto: Getty).

En caso de rescindir su contrato con Argentinos Juniors, Enzo Pérez deberá buscar club. Siempre existe la posibilidad de terminar su carrera en Deportivo Maipú de Mendoza, club en el que se formó, pero la realidad es que su vida familiar está en Buenos Aires y es difícil pensar que se traslade a su provincia natal.

La carrera de Enzo Pérez

Godoy Cruz

Estudiantes de La Plata

Benfica

Estudiantes de La Plata

Benfica

Valencia

River

Estudiantes de La Plata

River

Argentinos Juniors

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