El exjugador de River no regaló su camiseta tras el partido con Huracán debido a los colores de la indumentaria alternativa del Bicho.

Argentinos Juniors clasificó a la Semifinal del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional del Fútbol de Argentina, gracias a su victoria por 1 a 0 sobre Huracán (gol de Tomás Molina justamente surgido de la Quema) en el Estadio Diego Armando Maradona de La Paternal este martes 12 de mayo por la noche.

El Bicho, que en los Octavos dejó sin chances a Lanús al derrotarlo 2 a 0, se impuso ante el Globo, que días atrás había vencido 3 a 2 a Boca en la Bombonera. Ahora, dirimirá uno de los cupos para la Final este sábado 16 ante Belgrano de Córdoba, que en su turno en el Gigante de Alberdi superó a Unión de Santa Fe.

Uno de los protagonistas del importante triunfo de Argentinos Juniors fue Enzo Pérez, quien ingresó a los 8 minutos del primer tiempo de la prórroga en lugar del autor del único tanto. Con su aporte, los dirigidos por Nico Diez consiguieron mayor presencia en el mediocampo para evitar los avances de Huracán en su desesperación por conseguir el empate.

Pero más allá de su participación en el campo de juego, el ex River y Estudiantes de La Plata fue noticia por un curioso episodio que protagonizó una vez terminado el partido y que fue captado por la cámara de TNT Sports. Resulta que al mendocino le pidieron su camiseta, pero se negó por un motivo puntual. ”No te va a gustar porque tiene los colores de Boca”, le dijo el jugador a alguien que, evidentemente, también tiene simpatía por el club millonario.

¿QUIÉN LE PIDIÓ LA CAMISETA A ENZO? 😅



El mediocampista de ARGENTINOS se retiró en medio de la felicidad por la clasificación y tuvo una particular reacción.



🗣️ "No la vas a querer, tiene los colores de Boca", dijo el ex River cuando un auxiliar le quería sacar su casaca. pic.twitter.com/nk6fXIYRzp — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) May 13, 2026

Este miércoles se jugarán los otros cruces de los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2026

Rosario Central recibirá a Racing Club en el Gigante de Arroyito este miércoles 13 de mayo desde las 19 horas, mientras que River hará lo propio con Gimnasia y Esgrima La Plata en el Estadio Monumental desde las 21:30. Los ganadores de mencionados partidos se verán las caras en la Semifinal el domingo 17.

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Vale mencionar que la Final está pautada por la AFA para el domingo 24 en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

En síntesis