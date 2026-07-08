Enzo Pérez rescindió su contrato con Argentinos y ya tiene nuevo equipo

A los 40 años de edad, el mediocampista le puso punto final a su aventura en el Bicho. Regresará al club que lo vio nacer.

La estadía de Enzo Pérez en Argentinos Juniors ya encontró su punto final. No duró demasiado, no contó con los mejores rendimientos y no se caracterizó por la continuidad, por lo que no sorprende en lo más mínimo. Este miércoles por la tarde, el experimentado mediocampista rescindió el contrato que todavía lo ligaba al Bicho.

Sin embargo, a los 40 años de edad, el ídolo de River Plate no demoró en encontrar nuevo equipo. Jugará en el Deportivo Maipú de su Mendoza natal, precisamente el club que lo vio nacer y que actualmente milita en la Primera Nacional, la segunda categoría del fútbol argentino. Un desembarco que estaba planeado por él mismo.

Según pudo saber BOLAVIP, el también exjugador de Godoy Cruz de Mendoza, Estudiantes de La Plata, Benfica de Portugal y Valencia de España firmará un contrato con Deportivo Maipú hasta fin de año. Es decir que, por lo pronto, solamente se vinculará por cinco meses y medio. Luego, se evaluará cómo sigue su camino.

Enzo Pérez vuelve a Deportivo Maipú. (Foto: Getty)

El dos veces mundialista con la Selección Argentina —Brasil 2014 y Rusia 2018— debutó como futbolista profesional vistiendo los colores de Deportivo Maipú, allá por 2002. Al año siguiente, el 26 veces internacional con La Albiceleste pasó a Godoy Cruz, donde llegó a jugar en Primera antes de ser transferido a Estudiantes, donde también es ídolo.

No es un detalle menor que Enzo Pérez tenía contrato con Argentinos hasta el 31 de diciembre de 2026, pero dicho vínculo fue interrumpido de común acuerdo entre las partes como consecuencia de la poca actividad que venía teniendo el mediocampista en la institución del barrio porteño de La Paternal. Así se llevó a cabo la mencionada rescisión.

Publicidad

De esta manera, el campeón de la Copa Libertadores de América con Estudiantes y con River se transformará en un refuerzo de lujo para la segunda división del fútbol doméstico, cumpliendo su promesa de volver a Deportivo Maipú. Actualmente, el Botellero está luchando por un lugar en el Torneo Reducido para ascender a Primera.

Los números de Enzo Pérez en Argentinos

Enzo Pérez vio acción en 10 partidos de carácter oficial defendiendo la camiseta de Argentinos Juniors. En los mismos, no pudo aportar ni goles ni asistencias.

DATOS CLAVE

Enzo Pérez rescindió su contrato con Argentinos Juniors tras jugar 10 partidos oficiales.

Publicidad

Deportivo Maipú lo ficha para jugar en la Primera Nacional hasta fin de año.