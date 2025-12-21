Es tendencia:
PRIMERA B METROPOLITANA

Escándalo en la final por el ascenso a la Primera Nacional entre Acassuso y Armenio: caos, batalla campal y patadas voladoras

Los protagonistas de los equipos se trenzaron en una violenta pelea sobre el campo tras el pitazo final que decretó el ascenso de Acassuso.

Por Agustín Vetere

Pelea en Armenio vs. Acassuso.
Aunque la gran mayoría de los equipos ya disfrutan de sus vacaciones, aún había una definición que resolver en este tramo final del año. Por el reducido de la Primera B Metropolitana, Acassuso cosechó un empate este domingo ante Deportivo Armenio como visitante y logró el ascenso al segundo escalón argentino.

Tras la victoria por la mínima en la ida, el combinado dirigido por Darío Lema aguantó la diferencia en una vuelta complicada en la que ambos estuvieron a tiro. FInalmente, Acassuso celebró el ascenso y disputará en 2026 la temporada de la Primera Nacional.

Con el pitazo final, los nervios de la definición se transformaron en violencia, con los protagonistas trenzándose sobre el campo de juego. Una batalla se desató en el Estadio Armenio. Hubo corridas, piñas e incluso patadas voladoras que llegaron a empañar los festejos.

Afortunadamente, unos minutos alcanzaron para desactivar la situación y solo los jugadores de Acassuso quedaron en cancha para disfrutar el logro que significa el ascenso a la segunda categoría del fútbol argentino.

De esta manera, la Primera Nacional ya conoce a sus 36 participantes para 2026. Además de Acassuso, Midland se suma por el área Metropolitana, mientras que Ciudad Bolívar y Atlético de Rafaela ascendieron por la rama federal.

Ni de Boca, ni de River: los 7 jugadores más valiosos del fútbol argentino

En síntesis

  • Acassuso ascendió a la Primera Nacional tras empatar la final ante Deportivo Armenio.
  • El desenlace en el Estadio Armenio terminó con una batalla campal entre los protagonistas.
  • Midland, Bolívar y Rafaela completan la lista de 36 equipos para el 2026.
Agustín Vetere

