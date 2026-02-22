La decisión de Marcelo Gallardo tras la derrota de River ante Vélez por el Torneo Apertura

Por la Fecha 6 del Torneo Apertura 2026, River Plate cayó este domingo por la mínima ante Vélez Sarsfield en el Estadio José Amalfitani. Manuel Lanzini, en el comienzo del partido, gritó el único tanto de la noche ante un Franco Armani, que fue reemplazado en el entretiempo tras resentirse de su lesión.

Con este resultado, el Millonario encadenó tres derrotas al hilo en el certamen local. Hasta el momento, se ubica fuera de los puestos de clasificación a los octavos de final tras los primeros seis compromisos.

Aunque se esperaba que Marcelo Gallardo entregara sus sensaciones de la derrota en conferencia de prensa el Muñeco decidió no asistir a la misma y retirarse sin hablar junto a sus futbolistas.

Cuándo es el próximo partido de River

Tras la derrota ante el Fortín, River volverá a presentarse el próximo jueves 26 de febrero por el Torneo Apertura 2026. Será en el Estadio Monumental ante Banfield desde las 19.30.

