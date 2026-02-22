Es tendencia:
logotipo del encabezado
TORNEO APERTURA

La decisión de Marcelo Gallardo tras la derrota de River ante Vélez por el Torneo Apertura

El Millonario encadenó tres derrotas al hilo en el certamen y el DT tomó una fuerte determinación en el vestuario.

Por Agustín Vetere

Seguí a Bolavip en Google!
Marcelo Gallardo, entrenador de River.
© GettyMarcelo Gallardo, entrenador de River.

Por la Fecha 6 del Torneo Apertura 2026, River Plate cayó este domingo por la mínima ante Vélez Sarsfield en el Estadio José Amalfitani. Manuel Lanzini, en el comienzo del partido, gritó el único tanto de la noche ante un Franco Armani, que fue reemplazado en el entretiempo tras resentirse de su lesión.

Con este resultado, el Millonario encadenó tres derrotas al hilo en el certamen local. Hasta el momento, se ubica fuera de los puestos de clasificación a los octavos de final tras los primeros seis compromisos.

Aunque se esperaba que Marcelo Gallardo entregara sus sensaciones de la derrota en conferencia de prensa el Muñeco decidió no asistir a la misma y retirarse sin hablar junto a sus futbolistas.

Cuándo es el próximo partido de River

Tras la derrota ante el Fortín, River volverá a presentarse el próximo jueves 26 de febrero por el Torneo Apertura 2026. Será en el Estadio Monumental ante Banfield desde las 19.30.

Datos clave

  • Marcelo Gallardo decidió no asistir a la conferencia de prensa tras la derrota de River.
  • El entrenador se retiró del Estadio José Amalfitani sin realizar declaraciones ante los medios.
  • La decisión ocurrió luego de que River Plate encadenara su tercera derrota consecutiva en el torneo.
Agustín Vetere
Agustín Vetere

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
German García Grova

Alexander Medina, el elegido por Estudiantes para reemplazar a Eduardo Domínguez

jpasman
Toti Pasman

Riquelme: el 9 que necesitaba Boca era Borja, no Bareiro

Lee también
Los particulares posteos de Kevin Castaño tras la derrota de River ante Vélez: “Las calles no olvidan”
River Plate

Los particulares posteos de Kevin Castaño tras la derrota de River ante Vélez: “Las calles no olvidan”

Horas decisivas: Gallardo analiza si continúa siendo el DT de River
River Plate

Horas decisivas: Gallardo analiza si continúa siendo el DT de River

La calamitosa estadística de River: no se daba hace 115 años
River Plate

La calamitosa estadística de River: no se daba hace 115 años

Con River y Boca fuera de los playoffs, así quedó la tabla de posiciones del Torneo Apertura
Fútbol Argentino

Con River y Boca fuera de los playoffs, así quedó la tabla de posiciones del Torneo Apertura

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo