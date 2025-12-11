A pesar de la victoria, por penales, que logró Deportivo Armenio sobre Argentino de Merlo, en condición de visitante, no son horas de placer para Cristian Tula. El entrenador del elenco de Ingeniero Maschwitz, de 47 años, se descompensó tras discutir con Luciano Nakis, el presidente de la institución.

Los médicos que se encontraban en el Estadio Juan Carlos Brieva, actuaron de inmediato para socorrer al ex defensor de Independiente, quien fue trasladado de urgencia al Hospital Eva Perón, de Merlo, donde le hicieron los primeros auxilios.

Tras pasar la noche internado, Tula fue trasladado por la mañana hacia la Clínica Modelo, ubicada en Morón, donde ya se estabilizaron sus valores de salud, y los médicos destacan que su cuadro es favorable.

Mientras se espera que le den el alta al entrenador del Tricolor, en cuanto a lo deportivo están muy cerca de lograr un histórico ascenso, ya que ahora deberán disputar la final del Torneo Reducido de la Primera B Metropolitana, donde les tocará enfrentar a Acassuso, en condición de visitante, el lunes 15 de diciembre a las 17:00 horas.

Cabe destacar que la definición frente a los de San Isidro, que son comandados por Juan José Serrizuela, será a partido único. En el caso de que haya empate a lo largo de los 90 minutos, la serie se definirá en penales, ya que se eliminaron tanto la ventaja deportiva, como el gol de visitante.

La formación que dispuso Tula ante Argentino de Merlo. (Foto: Prensa Deportivo Armenio)

¿Quién es Luciano Nakis, el presidente de Deportivo Armenio?

No solo es el presidente de Deportivo Armenio, sino que Luciano Nakis también se desempeña en la Asociación del Fútbol Argentino, donde oficia como el prosecretario general del Comité Ejecutivo. A su vez, está ligado a la Selección Argentina, y formó parte del sorteo del Mundial 2026, donde estuvo junto a Claudio Tapia. Incluso, tomó muchísima relevancia cuando se hizo viral en las redes sociales por estar secándole la nuca al máximo mandatario de la AFA.

