Fernando Muslera sorprendió con sus candidatos para el Mundial 2026

Tras su primera participación en Sudáfrica 2010, la de Estados Unidos, México y Canadá 2026 será la primera Copa del Mundo en la que Fernando Muslera no defenderá el arco de la Selección de Uruguay. No obstante, ve a la Celeste como candidata para llegar a la Final que la FIFA pautó para el próximo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey

“Uruguay, Argentina y España”, expresó el arquero de Estudiantes de La Plata, actual campeón del Fútbol Argentino, en una conversación que mantuvo con el medio DSports, en relación con los favoritos para llevarse la edición número 23 del certamen que tuvo su inicio, justamente en tierras charrúas, a mitad del año 1930.

Sin embargo, Muslera considera que hay dos elencos que se debe tener en cuenta y que podrían dar un batacazo en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Uno africano y el otro de Europa del Norte: ”Después puede haber sorpresas como Marruecos o Noruega”.

El grupo de Uruguay en la Copa del Mundo 2026

El sorteo que se realizó el pasado 5 de diciembre en la ciudad de Washington no estableció ningún grupo que habitualmente puede ser considerado como ”de la muerte”. No obstante, el que más se arrima a ese rótulo es el que conforma Uruguay, que compartirá la zona H junto a España, Arabia Saudita y Cabo Verde. Además, el que se ubique segundo entre estos cuatro se medirá al primero del Grupo J integrado por Argentina, Argelia, Austria y Jordania.

La presión que le marca la estadística a Uruguay de cara a la Copa Mundial 2026

Uruguay cargará en sus espaldas una estadística que está atada a su historia en la Copa del Mundo. Es que si no logra acceder al partido del próximo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, en 2030 -en el certamen que junto a Argentina, Paraguay, España, Portugal y Marruecos actuará como anfitrión- cumplirá 100 años sin llegar a la Final de la competencia.

Es que la única final que disputó la Celeste en su historia fue en 1930, en el Estadio Centenario de Montevideo, en aquel polémico cruce con Argentina. Claro, en 1950, en el famoso Maracanazo contra Brasil, el marco en el que se desarrolló el encuentro fue por la tercera fecha del cuadrangular que definió el torneo. De hecho, en simultáneo también jugaron Suecia y España en el Pacamebú de Sao Paulo.

