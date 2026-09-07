Rojo dio la cara en plena crisis de Racing: “Sentimos vergüenza”

La Academia cayó en Avellaneda ante Atlético Tucumán y se encuentra último en la Zona B con cinco unidades en ocho partidos jugados.

Racing atraviesa un momento preocupante. Tras la salida de Gustavo Costas asumió Juan Pablo Vojvoda, pero su ciclo comenzó con el pie izquierdo. El pasado domingo cayó por 2 a 1 ante Atlético Tucumán en el Cilindro y de esta manera quedó último en la Zona B con cinco puntos acumulados en ocho encuentros disputados.

La gente estalló, apuntó contra la dirigencia y reprobó a los jugadores. Ante esta situación, quien dio la cara fue Marcos Rojo, que cuando se retiró del campo de juego les pidió disculpas a los hinchas y luego dialogó con ESPN: “Tenemos mucho dolor y bronca. Sentimos mucha vergüenza de no poder darle una alegría a la gente”.

LA BRONCA POR LA DERROTA AGÓNICA: así se retiró Marcos Rojo del campo de juego del Cilindro luego del 1-2 de Racing contra Atlético Tucumán.



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Además, agregó: “No queda otra que seguir trabajando. Ya no alcanzan las palabras. Lo buscamos hasta el final y no se nos dio. Sentimos una impotencia bárbara”. Cabe destacar que el Decano falló un penal, luego se puso en ventaja, más tarde lo igualó la Academia, pero en la última del partido marcaron los tucumanos y se llevaron los tres puntos.

Un presente preocupante

La Academia no levanta cabeza y la situación en lo que respecta a las tablas es compleja. En la Zona B acumula solamente cinco puntos, está último y lejos de meterse en la zona de playoffs. Por otro lado, en la tabla anual está en el puesto número 24, acumula 26 puntos y está a 12 del último equipo que clasifica a la Copa Sudamericana.

Racing y un objetivo claro

Los dirigidos por Juan Pablo Vojvoda deben empezar a ganar para intentar clasificar a los playoffs, pero también deben poner el foco en la Copa Argentina, certamen en el que se encuentran en cuartos de final. En dicha instancia se enfrentarán ante Boca en Córdoba el próximo domingo 27 de septiembre.

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