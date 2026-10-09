Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Torneo Clausura

Gimnasia vs. Atlético Tucumán: horario y dónde ver en vivo y online en Argentina, por la fecha 12 del Torneo Clausura

Gimnasia y Atlético Tucumán se enfrentan este viernes 9 de octubre, en el Estadio Juan Carmelo Zerillo, por la fecha 12 del Torneo Clausura. Los detalles de la televisación.

Gimnasia La Plata vs. Tucuman, Torneo Clausura
Gimnasia La Plata vs. Tucuman, Torneo Clausura

El viernes 9 de octubre, el Estadio Juan Carmelo Zerillo será el escenario de un partido que puede mover varios lugares en la tabla del Clausura. Gimnasia llega como favorito, pero enfrente tiene a un rival que necesita reaccionar como sea.

Con la fecha 12 en juego, el local pelea por meterse entre los mejores puestos y el visitante busca cortar una racha que lo tiene complicado. Hay puntos valiosos de por medio para ambos, aunque por motivos bien distintos.

+ Seguinos en

Horario del partido

  • Argentina: 18:00 hs

Por dónde ver el partido

  • Argentina: ESPN Premium

La actualidad de ambos equipos

Gimnasia no pierde hace tres fechas, aunque tampoco gana: encadenó empates ante Independiente Rivadavia, Banfield y Argentinos Juniors. Esa seguidilla lo tiene sexto con 18 puntos en 11 partidos, una posición que lo deja cerca de los puestos de arriba pero también lo obliga a cortar la racha de igualdades si quiere escalar.

Atlético Tucumán atraviesa un presente mucho más complicado. Cayó en sus últimas tres presentaciones, ante Barracas Central, Aldosivi y River Plate, y esa seguidilla lo dejó en la décima posición con 13 unidades. Necesita un triunfo urgente para no alejarse del grupo de arriba.

El historial entre Gimnasia y Atlético Tucumán

El historial entre ambos está prácticamente parejo: de 24 enfrentamientos, Gimnasia ganó 11 y Atlético Tucumán 10, con 3 empates. En goles también hay paridad, 27 para Gimnasia y 29 para el Decano. Los últimos cruces reflejan esa misma tónica, con triunfos alternados y partidos ajustados entre uno y otro.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
21/03/2026Atlético Tucumán vs. Gimnasia1-0Liga Profesional Argentina
01/09/2025Gimnasia vs. Atlético Tucumán1-0Liga Profesional Argentina
24/02/2025Atlético Tucumán vs. Gimnasia0-1Liga Profesional Argentina
24/11/2024Gimnasia vs. Atlético Tucumán1-0Liga Profesional Argentina
23/05/2024Atlético Tucumán vs. Gimnasia1-2Copa Argentina
07/04/2024Atlético Tucumán vs. Gimnasia3-2Liga Profesional Argentina
11/11/2023Gimnasia vs. Atlético Tucumán1-2Liga Profesional Argentina
12/07/2023Atlético Tucumán vs. Gimnasia2-0Liga Profesional Argentina
10/07/2022Atlético Tucumán vs. Gimnasia2-0Liga Profesional Argentina
08/04/2022Atlético Tucumán vs. Gimnasia1-2Liga Profesional Argentina

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Aldosivi vs. Sarmiento — viernes 9 de octubre, 14:30 hs
  • Instituto vs. Boca Juniors — viernes 9 de octubre, 19:30 hs
  • Unión vs. Defensa y Justicia — viernes 9 de octubre, 21:45 hs
  • Barracas Central vs. Huracán — sábado 10 de octubre, 15:45 hs
  • Central Córdoba vs. Estudiantes — sábado 10 de octubre, 17:00 hs
  • Tigre vs. Banfield — sábado 10 de octubre, 19:15 hs
  • River Plate vs. Estudiantes de Río Cuarto — sábado 10 de octubre, 21:30 hs
  • San Lorenzo vs. Deportivo Riestra — domingo 11 de octubre, 14:45 hs
  • Rosario Central vs. Independiente Rivadavia — domingo 11 de octubre, 17:00 hs
  • Platense vs. Argentinos Juniors — domingo 11 de octubre, 17:00 hs
  • Racing vs. Belgrano — domingo 11 de octubre, 19:15 hs
  • Talleres vs. Independiente — domingo 11 de octubre, 21:30 hs
  • Lanús vs. Vélez — lunes 12 de octubre, 16:00 hs
  • Gimnasia de Mendoza vs. Newell's Old Boys — lunes 12 de octubre, 18:30 hs

En síntesis

  • Gimnasia y Atlético Tucumán se enfrentan este viernes 9 de octubre por la fecha 12 del Torneo Clausura.
  • El partido se transmitirá por ESPN Premium.
  • Gimnasia suma 18 puntos en el torneo.
  • Atlético Tucumán suma 13 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones