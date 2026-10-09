Gimnasia vs. Atlético Tucumán: horario y dónde ver en vivo y online en Argentina, por la fecha 12 del Torneo Clausura

El viernes 9 de octubre, el Estadio Juan Carmelo Zerillo será el escenario de un partido que puede mover varios lugares en la tabla del Clausura. Gimnasia llega como favorito, pero enfrente tiene a un rival que necesita reaccionar como sea.
Con la fecha 12 en juego, el local pelea por meterse entre los mejores puestos y el visitante busca cortar una racha que lo tiene complicado. Hay puntos valiosos de por medio para ambos, aunque por motivos bien distintos.
Horario del partido
- Argentina: 18:00 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: ESPN Premium
La actualidad de ambos equipos
Gimnasia no pierde hace tres fechas, aunque tampoco gana: encadenó empates ante Independiente Rivadavia, Banfield y Argentinos Juniors. Esa seguidilla lo tiene sexto con 18 puntos en 11 partidos, una posición que lo deja cerca de los puestos de arriba pero también lo obliga a cortar la racha de igualdades si quiere escalar.
Atlético Tucumán atraviesa un presente mucho más complicado. Cayó en sus últimas tres presentaciones, ante Barracas Central, Aldosivi y River Plate, y esa seguidilla lo dejó en la décima posición con 13 unidades. Necesita un triunfo urgente para no alejarse del grupo de arriba.
El historial entre Gimnasia y Atlético Tucumán
El historial entre ambos está prácticamente parejo: de 24 enfrentamientos, Gimnasia ganó 11 y Atlético Tucumán 10, con 3 empates. En goles también hay paridad, 27 para Gimnasia y 29 para el Decano. Los últimos cruces reflejan esa misma tónica, con triunfos alternados y partidos ajustados entre uno y otro.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|21/03/2026
|Atlético Tucumán vs. Gimnasia
|1-0
|Liga Profesional Argentina
|01/09/2025
|Gimnasia vs. Atlético Tucumán
|1-0
|Liga Profesional Argentina
|24/02/2025
|Atlético Tucumán vs. Gimnasia
|0-1
|Liga Profesional Argentina
|24/11/2024
|Gimnasia vs. Atlético Tucumán
|1-0
|Liga Profesional Argentina
|23/05/2024
|Atlético Tucumán vs. Gimnasia
|1-2
|Copa Argentina
|07/04/2024
|Atlético Tucumán vs. Gimnasia
|3-2
|Liga Profesional Argentina
|11/11/2023
|Gimnasia vs. Atlético Tucumán
|1-2
|Liga Profesional Argentina
|12/07/2023
|Atlético Tucumán vs. Gimnasia
|2-0
|Liga Profesional Argentina
|10/07/2022
|Atlético Tucumán vs. Gimnasia
|2-0
|Liga Profesional Argentina
|08/04/2022
|Atlético Tucumán vs. Gimnasia
|1-2
|Liga Profesional Argentina
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Aldosivi vs. Sarmiento — viernes 9 de octubre, 14:30 hs
- Instituto vs. Boca Juniors — viernes 9 de octubre, 19:30 hs
- Unión vs. Defensa y Justicia — viernes 9 de octubre, 21:45 hs
- Barracas Central vs. Huracán — sábado 10 de octubre, 15:45 hs
- Central Córdoba vs. Estudiantes — sábado 10 de octubre, 17:00 hs
- Tigre vs. Banfield — sábado 10 de octubre, 19:15 hs
- River Plate vs. Estudiantes de Río Cuarto — sábado 10 de octubre, 21:30 hs
- San Lorenzo vs. Deportivo Riestra — domingo 11 de octubre, 14:45 hs
- Rosario Central vs. Independiente Rivadavia — domingo 11 de octubre, 17:00 hs
- Platense vs. Argentinos Juniors — domingo 11 de octubre, 17:00 hs
- Racing vs. Belgrano — domingo 11 de octubre, 19:15 hs
- Talleres vs. Independiente — domingo 11 de octubre, 21:30 hs
- Lanús vs. Vélez — lunes 12 de octubre, 16:00 hs
- Gimnasia de Mendoza vs. Newell's Old Boys — lunes 12 de octubre, 18:30 hs
En síntesis
- Gimnasia y Atlético Tucumán se enfrentan este viernes 9 de octubre por la fecha 12 del Torneo Clausura.
- El partido se transmitirá por ESPN Premium.
- Gimnasia suma 18 puntos en el torneo.
- Atlético Tucumán suma 13 puntos en el torneo.