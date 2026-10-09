Gimnasia vs. Atlético Tucumán: horario y dónde ver en vivo y online en Argentina, por la fecha 12 del Torneo Clausura

Gimnasia y Atlético Tucumán se enfrentan este viernes 9 de octubre, en el Estadio Juan Carmelo Zerillo, por la fecha 12 del Torneo Clausura. Los detalles de la televisación.

El viernes 9 de octubre, el Estadio Juan Carmelo Zerillo será el escenario de un partido que puede mover varios lugares en la tabla del Clausura. Gimnasia llega como favorito, pero enfrente tiene a un rival que necesita reaccionar como sea.

Con la fecha 12 en juego, el local pelea por meterse entre los mejores puestos y el visitante busca cortar una racha que lo tiene complicado. Hay puntos valiosos de por medio para ambos, aunque por motivos bien distintos.

Horario del partido

Argentina: 18:00 hs

Por dónde ver el partido

Argentina: ESPN Premium

La actualidad de ambos equipos

Gimnasia no pierde hace tres fechas, aunque tampoco gana: encadenó empates ante Independiente Rivadavia, Banfield y Argentinos Juniors. Esa seguidilla lo tiene sexto con 18 puntos en 11 partidos, una posición que lo deja cerca de los puestos de arriba pero también lo obliga a cortar la racha de igualdades si quiere escalar.

Atlético Tucumán atraviesa un presente mucho más complicado. Cayó en sus últimas tres presentaciones, ante Barracas Central, Aldosivi y River Plate, y esa seguidilla lo dejó en la décima posición con 13 unidades. Necesita un triunfo urgente para no alejarse del grupo de arriba.

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El historial entre Gimnasia y Atlético Tucumán

El historial entre ambos está prácticamente parejo: de 24 enfrentamientos, Gimnasia ganó 11 y Atlético Tucumán 10, con 3 empates. En goles también hay paridad, 27 para Gimnasia y 29 para el Decano. Los últimos cruces reflejan esa misma tónica, con triunfos alternados y partidos ajustados entre uno y otro.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 21/03/2026 Atlético Tucumán vs. Gimnasia 1-0 Liga Profesional Argentina 01/09/2025 Gimnasia vs. Atlético Tucumán 1-0 Liga Profesional Argentina 24/02/2025 Atlético Tucumán vs. Gimnasia 0-1 Liga Profesional Argentina 24/11/2024 Gimnasia vs. Atlético Tucumán 1-0 Liga Profesional Argentina 23/05/2024 Atlético Tucumán vs. Gimnasia 1-2 Copa Argentina 07/04/2024 Atlético Tucumán vs. Gimnasia 3-2 Liga Profesional Argentina 11/11/2023 Gimnasia vs. Atlético Tucumán 1-2 Liga Profesional Argentina 12/07/2023 Atlético Tucumán vs. Gimnasia 2-0 Liga Profesional Argentina 10/07/2022 Atlético Tucumán vs. Gimnasia 2-0 Liga Profesional Argentina 08/04/2022 Atlético Tucumán vs. Gimnasia 1-2 Liga Profesional Argentina

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

Aldosivi vs. Sarmiento — viernes 9 de octubre, 14:30 hs

Instituto vs. Boca Juniors — viernes 9 de octubre, 19:30 hs

Unión vs. Defensa y Justicia — viernes 9 de octubre, 21:45 hs

Barracas Central vs. Huracán — sábado 10 de octubre, 15:45 hs

Central Córdoba vs. Estudiantes — sábado 10 de octubre, 17:00 hs

Tigre vs. Banfield — sábado 10 de octubre, 19:15 hs

River Plate vs. Estudiantes de Río Cuarto — sábado 10 de octubre, 21:30 hs

San Lorenzo vs. Deportivo Riestra — domingo 11 de octubre, 14:45 hs

Rosario Central vs. Independiente Rivadavia — domingo 11 de octubre, 17:00 hs

Platense vs. Argentinos Juniors — domingo 11 de octubre, 17:00 hs

Racing vs. Belgrano — domingo 11 de octubre, 19:15 hs

Talleres vs. Independiente — domingo 11 de octubre, 21:30 hs

Lanús vs. Vélez — lunes 12 de octubre, 16:00 hs

Gimnasia de Mendoza vs. Newell's Old Boys — lunes 12 de octubre, 18:30 hs

En síntesis