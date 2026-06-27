El vasco que fue futbolista de San Lorenzo, ahora está cerca de retornar al Bajo Flores pero desde el otro lado de la línea de cal. Le tocará reemplazar a Gustavo Álvarez.

San Lorenzo vive una situación de caos tras lo que fue la salida de Gustavo Álvarez, justo el mismo día en el que los futbolistas iniciaban la pretemporada. Una discusión con los directivos respecto a la conformación del plantel generó que el estratega con pasado en Universidad de Chile pegara el portazo.

A partir de allí, Marcelo Culotta comenzó a buscar diferentes opciones para el cargo de entrenador. Aparecieron nombres como los de Ramón Díaz, Rubén Darío Insúa, Néstor Gorosito, Eduardo Berizzo y el Kily González. También surgió la posibilidad de Leandro Romagnoli. Sin embargo, según pudo confirmar BOLAVIP, en las últimas horas se juntaron con Iker Muniain y le hicieron una oferta.

Aunque siga sorprendiendo el amor y el cariño que el vasco tiene por el Cuervo, es totalmente genuino. Y aceptó la propuesta de Culotta, por lo que quedó muy cerca de convertirse en el nuevo director técnico de San Lorenzo y así regresar al Bajo Flores para vivir su segundo ciclo, pero esta vez el primero como líder de grupo, ya que anteriormente fue futbolista de la institución.

Si bien resta un pequeño detalle para que se ponga el buzo de entrenador y asuma en el Bajo Flores, que es su desvinculación de Salamanca Club de Fútbol UDS, de la Segunda RFEF, lo resolverá durante la semana entrante y luego emprenderá su viaje hacia Buenos Aires para firmar el contrato y ser presentado en sociedad.

Iker Muniain será el nuevo DT de San Lorenzo.

Los números de Muniain en San Lorenzo

A lo largo de su estadía en el fútbol argentino, Iker Muniain logró acumular 4 anotaciones y 1 asistencia al cabo de 26 compromisos de carácter oficial defendiendo la camiseta de San Lorenzo.

Publicidad

DATOS CLAVES