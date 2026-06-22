Gustavo Álvarez dejó de ser el entrenador de San Lorenzo tras solo 3 meses en el cargo

Previo al inicio de la pretemporada, el DT decidió dar un paso al costado por la falta de refuerzos.

El mal momento institucional que atraviesa San Lorenzo sumó un nuevo capítulo, ya que en la previa del regreso del plantel a los entrenamientos, el DT Gustavo Álvarez tomó la decisión de renunciar a su cargo tras estar tan solo tres meses al mando.

Según lo informado por el periodista Leandro Alves, en la mañana de este lunes Álvarez decidió dar un paso al costado debido a la falta de jugadores que tiene en el plantel para afrontar la segunda parte de la temporada, en la que solo tendrá competencia a nivel local.

En el regreso del plantel para iniciar la pretemporada, Álvarez se reunió con los dirigentes y les expresó su decisión. De esta manera, los jugadores se enteraron la noticia cuando llegaron a la Ciudad Deportiva, ya que estaban citados a primera hora de la mañana.

El motivo de esta decisión se debe a diferencias con los dirigentes respecto a los jugadores que fueron separados del plantel profesional, ya que el club busca rescindir estos contratos con el fin de poder aliviar la masa salarial por los problemas económicos que atraviesan.

Dentro de los nombres que fueron marginados por decisión dirigencial se encuentran Luciano Vietto, Gregorio Rodríguez y Gonzalo Abrego, quienes llegaron en el último mercado de pases y que eran tenidos en cuenta por el entrenador.

A la espera de resolver al reemplazante de Álvarez, la dirigencia de San Lorenzo decidió que Walter Perazzo sea quien quede de manera interina como entrenador y se haga cargo de las primeras prácticas que contará con un plantel reducido debido a la falta de refuerzos.

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Los números de Gustavo Álvarez en su paso como entrenador de San Lorenzo

Durante los 3 meses que estuvo a cargo del primer equipo de San Lorenzo, Álvarez dirigió un total de 13 partidos, con un saldo de tres victorias, siete empates y tres derrotas. Además, el equipo quedó eliminado en la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

San Lorenzo anunció una importante deuda

A través de un comunicado oficial el club realizó un informe sobre cómo está la situación financiera. Allí revelaron que hay una deuda de más de 67 millones de dólares entre salarios del plantel profesional y juicios con futbolistas que tuvieron un paso por el club.

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