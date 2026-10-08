Instituto vs. Boca Juniors en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 12 del Torneo Clausura

Instituto y Boca Juniors se enfrentan este viernes 9 de octubre, en el Estadio Presidente Peron, por la fecha 12 del Torneo Clausura. Los detalles de la televisación.

Boca Juniors visita a Instituto este viernes 9 de octubre en el Estadio Presidente Peron por la 12ª jornada del Torneo Clausura.

Dos equipos parejos en la clasificación se cruzan por una fecha que puede moverlos de lugar.

Horario del partido

Argentina: 19:30 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Instituto ganó 4-1 como visitante ante Independiente en la fecha anterior. Instituto lidera la tabla con 25 puntos. Antes ganó 3-1 como local ante Talleres.

En su último compromiso, Boca Juniors ganó 3-0 como local ante Unión. El conjunto marcha 4° con 20 puntos. Antes ganó 2-0 como visitante ante San Lorenzo.

El historial entre Instituto y Boca Juniors

Instituto y Boca Juniors se enfrentaron 9 veces en los últimos años: 2 triunfos de Instituto, 3 de Boca Juniors y 4 empates.

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Últimos 9 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 22/03/2026 Boca Juniors vs. Instituto 2-0 Liga Profesional Argentina 28/07/2024 Instituto vs. Boca Juniors 0-0 Liga Profesional Argentina 19/03/2023 Boca Juniors vs. Instituto 2-3 Liga Profesional Argentina 12/02/2006 Instituto vs. Boca Juniors 1-1 Liga Profesional Argentina 28/08/2005 Boca Juniors vs. Instituto 3-0 Liga Profesional Argentina 14/05/2005 Instituto vs. Boca Juniors 3-1 Liga Profesional Argentina 31/10/2004 Boca Juniors vs. Instituto 0-0 Liga Profesional Argentina 16/04/2000 Instituto vs. Boca Juniors 2-2 Liga Profesional Argentina 10/10/1999 Boca Juniors vs. Instituto 2-0 Liga Profesional Argentina

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

Aldosivi vs. Sarmiento — viernes 9 de octubre, 14:30 hs

Gimnasia vs. Atlético Tucumán — viernes 9 de octubre, 18:00 hs

Unión vs. Defensa y Justicia — viernes 9 de octubre, 21:45 hs

Barracas Central vs. Huracán — sábado 10 de octubre, 15:45 hs

Central Córdoba vs. Estudiantes — sábado 10 de octubre, 17:00 hs

Tigre vs. Banfield — sábado 10 de octubre, 19:15 hs

River Plate vs. Estudiantes de Río Cuarto — sábado 10 de octubre, 21:30 hs

San Lorenzo vs. Deportivo Riestra — domingo 11 de octubre, 14:45 hs

Rosario Central vs. Independiente Rivadavia — domingo 11 de octubre, 17:00 hs

Platense vs. Argentinos Juniors — domingo 11 de octubre, 17:00 hs

Racing vs. Belgrano — domingo 11 de octubre, 19:15 hs

Talleres vs. Independiente — domingo 11 de octubre, 21:30 hs

Lanús vs. Vélez — lunes 12 de octubre, 16:00 hs

Gimnasia de Mendoza vs. Newell's Old Boys — lunes 12 de octubre, 18:30 hs

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En síntesis