Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Torneo Clausura

Instituto vs. Boca Juniors en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 12 del Torneo Clausura

Instituto y Boca Juniors se enfrentan este viernes 9 de octubre, en el Estadio Presidente Peron, por la fecha 12 del Torneo Clausura. Los detalles de la televisación.

Instituto Cordoba vs. Boca Juniors, Torneo Clausura
Instituto Cordoba vs. Boca Juniors, Torneo Clausura

Boca Juniors visita a Instituto este viernes 9 de octubre en el Estadio Presidente Peron por la 12ª jornada del Torneo Clausura.

Dos equipos parejos en la clasificación se cruzan por una fecha que puede moverlos de lugar.

Horario del partido

  • Argentina: 19:30 hs
+ Seguinos en

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Instituto ganó 4-1 como visitante ante Independiente en la fecha anterior. Instituto lidera la tabla con 25 puntos. Antes ganó 3-1 como local ante Talleres.

En su último compromiso, Boca Juniors ganó 3-0 como local ante Unión. El conjunto marcha 4° con 20 puntos. Antes ganó 2-0 como visitante ante San Lorenzo.

El historial entre Instituto y Boca Juniors

Instituto y Boca Juniors se enfrentaron 9 veces en los últimos años: 2 triunfos de Instituto, 3 de Boca Juniors y 4 empates.

Últimos 9 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
22/03/2026Boca Juniors vs. Instituto2-0Liga Profesional Argentina
28/07/2024Instituto vs. Boca Juniors0-0Liga Profesional Argentina
19/03/2023Boca Juniors vs. Instituto2-3Liga Profesional Argentina
12/02/2006Instituto vs. Boca Juniors1-1Liga Profesional Argentina
28/08/2005Boca Juniors vs. Instituto3-0Liga Profesional Argentina
14/05/2005Instituto vs. Boca Juniors3-1Liga Profesional Argentina
31/10/2004Boca Juniors vs. Instituto0-0Liga Profesional Argentina
16/04/2000Instituto vs. Boca Juniors2-2Liga Profesional Argentina
10/10/1999Boca Juniors vs. Instituto2-0Liga Profesional Argentina

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Aldosivi vs. Sarmiento — viernes 9 de octubre, 14:30 hs
  • Gimnasia vs. Atlético Tucumán — viernes 9 de octubre, 18:00 hs
  • Unión vs. Defensa y Justicia — viernes 9 de octubre, 21:45 hs
  • Barracas Central vs. Huracán — sábado 10 de octubre, 15:45 hs
  • Central Córdoba vs. Estudiantes — sábado 10 de octubre, 17:00 hs
  • Tigre vs. Banfield — sábado 10 de octubre, 19:15 hs
  • River Plate vs. Estudiantes de Río Cuarto — sábado 10 de octubre, 21:30 hs
  • San Lorenzo vs. Deportivo Riestra — domingo 11 de octubre, 14:45 hs
  • Rosario Central vs. Independiente Rivadavia — domingo 11 de octubre, 17:00 hs
  • Platense vs. Argentinos Juniors — domingo 11 de octubre, 17:00 hs
  • Racing vs. Belgrano — domingo 11 de octubre, 19:15 hs
  • Talleres vs. Independiente — domingo 11 de octubre, 21:30 hs
  • Lanús vs. Vélez — lunes 12 de octubre, 16:00 hs
  • Gimnasia de Mendoza vs. Newell's Old Boys — lunes 12 de octubre, 18:30 hs

En síntesis

  • Instituto y Boca Juniors se enfrentan este viernes 9 de octubre por la fecha 12 del Torneo Clausura.
  • El partido se transmitirá por ESPN Premium y Disney+ Premium.
  • Instituto suma 25 puntos tras vencer a Independiente, Talleres y Estudiantes de Río Cuarto.
  • Boca Juniors suma 20 puntos tras vencer a Unión, San Lorenzo y Central Córdoba.
Redacción Bolavip
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones