Instituto vs. Boca Juniors en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 12 del Torneo Clausura

Boca Juniors visita a Instituto este viernes 9 de octubre en el Estadio Presidente Peron por la 12ª jornada del Torneo Clausura.
Dos equipos parejos en la clasificación se cruzan por una fecha que puede moverlos de lugar.
Horario del partido
- Argentina: 19:30 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: ESPN Premium, Disney+ Premium
La actualidad de ambos equipos
Instituto ganó 4-1 como visitante ante Independiente en la fecha anterior. Instituto lidera la tabla con 25 puntos. Antes ganó 3-1 como local ante Talleres.
En su último compromiso, Boca Juniors ganó 3-0 como local ante Unión. El conjunto marcha 4° con 20 puntos. Antes ganó 2-0 como visitante ante San Lorenzo.
El historial entre Instituto y Boca Juniors
Instituto y Boca Juniors se enfrentaron 9 veces en los últimos años: 2 triunfos de Instituto, 3 de Boca Juniors y 4 empates.
Últimos 9 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|22/03/2026
|Boca Juniors vs. Instituto
|2-0
|Liga Profesional Argentina
|28/07/2024
|Instituto vs. Boca Juniors
|0-0
|Liga Profesional Argentina
|19/03/2023
|Boca Juniors vs. Instituto
|2-3
|Liga Profesional Argentina
|12/02/2006
|Instituto vs. Boca Juniors
|1-1
|Liga Profesional Argentina
|28/08/2005
|Boca Juniors vs. Instituto
|3-0
|Liga Profesional Argentina
|14/05/2005
|Instituto vs. Boca Juniors
|3-1
|Liga Profesional Argentina
|31/10/2004
|Boca Juniors vs. Instituto
|0-0
|Liga Profesional Argentina
|16/04/2000
|Instituto vs. Boca Juniors
|2-2
|Liga Profesional Argentina
|10/10/1999
|Boca Juniors vs. Instituto
|2-0
|Liga Profesional Argentina
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Aldosivi vs. Sarmiento — viernes 9 de octubre, 14:30 hs
- Gimnasia vs. Atlético Tucumán — viernes 9 de octubre, 18:00 hs
- Unión vs. Defensa y Justicia — viernes 9 de octubre, 21:45 hs
- Barracas Central vs. Huracán — sábado 10 de octubre, 15:45 hs
- Central Córdoba vs. Estudiantes — sábado 10 de octubre, 17:00 hs
- Tigre vs. Banfield — sábado 10 de octubre, 19:15 hs
- River Plate vs. Estudiantes de Río Cuarto — sábado 10 de octubre, 21:30 hs
- San Lorenzo vs. Deportivo Riestra — domingo 11 de octubre, 14:45 hs
- Rosario Central vs. Independiente Rivadavia — domingo 11 de octubre, 17:00 hs
- Platense vs. Argentinos Juniors — domingo 11 de octubre, 17:00 hs
- Racing vs. Belgrano — domingo 11 de octubre, 19:15 hs
- Talleres vs. Independiente — domingo 11 de octubre, 21:30 hs
- Lanús vs. Vélez — lunes 12 de octubre, 16:00 hs
- Gimnasia de Mendoza vs. Newell's Old Boys — lunes 12 de octubre, 18:30 hs
En síntesis
- Instituto y Boca Juniors se enfrentan este viernes 9 de octubre por la fecha 12 del Torneo Clausura.
- El partido se transmitirá por ESPN Premium y Disney+ Premium.
- Instituto suma 25 puntos tras vencer a Independiente, Talleres y Estudiantes de Río Cuarto.
- Boca Juniors suma 20 puntos tras vencer a Unión, San Lorenzo y Central Córdoba.