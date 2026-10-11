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Torneo Clausura

Lanús vs. Vélez: horario y dónde ver en vivo y online en Argentina, por la fecha 12 del Torneo Clausura

Lanús y Vélez se enfrentan este lunes 12 de octubre, en el Estadio Ciudad de Lanus, por la fecha 12 del Torneo Clausura. Los detalles de la televisación.

Lanus vs. Velez Sarsfield, Torneo Clausura
Lanus vs. Velez Sarsfield, Torneo Clausura

Lanús es local ante Vélez este lunes 12 de octubre en el Estadio Ciudad de Lanus por la 12ª jornada del Torneo Clausura.

Dos equipos parejos en la clasificación se cruzan por una fecha que puede moverlos de lugar.

Horario del partido

  • Argentina: 16:00 hs
+ Seguinos en

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Lanús viene de empatar 0-0 como visitante ante Newell's Old Boys. El equipo ocupa el puesto 5 con 17 puntos. Antes ganó 2-1 como local ante Estudiantes.

Vélez empató 2-2 como local ante Platense en la fecha anterior. Vélez está 4° en la tabla con 21 puntos. Antes ganó 3-2 como local ante Tigre.

El historial entre Lanús y Vélez

Lanús y Vélez se enfrentaron 54 veces en los últimos años: 17 triunfos de Lanús, 23 de Vélez y 15 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
21/03/2026Vélez vs. Lanús0-1Liga Profesional Argentina
31/08/2025Vélez vs. Lanús3-0Liga Profesional Argentina
22/05/2025Lanús vs. Vélez2-0Copa Argentina
22/02/2025Lanús vs. Vélez0-0Liga Profesional Argentina
20/11/2024Vélez vs. Lanús0-0Liga Profesional Argentina
04/07/2023Lanús vs. Vélez0-1Liga Profesional Argentina
21/07/2022Lanús vs. Vélez2-2Liga Profesional Argentina
02/04/2022Vélez vs. Lanús3-1Liga Profesional Argentina
21/08/2021Vélez vs. Lanús5-1Liga Profesional Argentina
25/04/2021Lanús vs. Vélez1-2Liga Profesional Argentina

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Rosario Central vs. Independiente Rivadavia — domingo 11 de octubre, 17:00 hs
  • Platense vs. Argentinos Juniors — domingo 11 de octubre, 17:00 hs
  • Racing vs. Belgrano — domingo 11 de octubre, 19:15 hs
  • Talleres vs. Independiente — domingo 11 de octubre, 21:30 hs
  • Gimnasia de Mendoza vs. Newell's Old Boys — lunes 12 de octubre, 18:30 hs
  • Sarmiento vs. River Plate — miércoles 14 de octubre, 19:00 hs

En síntesis

  • Lanús y Vélez se enfrentan este lunes 12 de octubre por la fecha 12 del Torneo Clausura.
  • El partido se transmitirá por ESPN, ESPN Premium y Disney+ Premium.
  • Lanús suma 17 puntos en el torneo.
  • Vélez suma 21 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
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