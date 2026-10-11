Lanús vs. Vélez: horario y dónde ver en vivo y online en Argentina, por la fecha 12 del Torneo Clausura

Lanús es local ante Vélez este lunes 12 de octubre en el Estadio Ciudad de Lanus por la 12ª jornada del Torneo Clausura.
Dos equipos parejos en la clasificación se cruzan por una fecha que puede moverlos de lugar.
Horario del partido
- Argentina: 16:00 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: ESPN, ESPN Premium, Disney+ Premium
La actualidad de ambos equipos
Lanús viene de empatar 0-0 como visitante ante Newell's Old Boys. El equipo ocupa el puesto 5 con 17 puntos. Antes ganó 2-1 como local ante Estudiantes.
Vélez empató 2-2 como local ante Platense en la fecha anterior. Vélez está 4° en la tabla con 21 puntos. Antes ganó 3-2 como local ante Tigre.
El historial entre Lanús y Vélez
Lanús y Vélez se enfrentaron 54 veces en los últimos años: 17 triunfos de Lanús, 23 de Vélez y 15 empates.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|21/03/2026
|Vélez vs. Lanús
|0-1
|Liga Profesional Argentina
|31/08/2025
|Vélez vs. Lanús
|3-0
|Liga Profesional Argentina
|22/05/2025
|Lanús vs. Vélez
|2-0
|Copa Argentina
|22/02/2025
|Lanús vs. Vélez
|0-0
|Liga Profesional Argentina
|20/11/2024
|Vélez vs. Lanús
|0-0
|Liga Profesional Argentina
|04/07/2023
|Lanús vs. Vélez
|0-1
|Liga Profesional Argentina
|21/07/2022
|Lanús vs. Vélez
|2-2
|Liga Profesional Argentina
|02/04/2022
|Vélez vs. Lanús
|3-1
|Liga Profesional Argentina
|21/08/2021
|Vélez vs. Lanús
|5-1
|Liga Profesional Argentina
|25/04/2021
|Lanús vs. Vélez
|1-2
|Liga Profesional Argentina
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Rosario Central vs. Independiente Rivadavia — domingo 11 de octubre, 17:00 hs
- Platense vs. Argentinos Juniors — domingo 11 de octubre, 17:00 hs
- Racing vs. Belgrano — domingo 11 de octubre, 19:15 hs
- Talleres vs. Independiente — domingo 11 de octubre, 21:30 hs
- Gimnasia de Mendoza vs. Newell's Old Boys — lunes 12 de octubre, 18:30 hs
- Sarmiento vs. River Plate — miércoles 14 de octubre, 19:00 hs
En síntesis
- Lanús y Vélez se enfrentan este lunes 12 de octubre por la fecha 12 del Torneo Clausura.
- El partido se transmitirá por ESPN, ESPN Premium y Disney+ Premium.
- Lanús suma 17 puntos en el torneo.
- Vélez suma 21 puntos en el torneo.