Lanús vs. Vélez: horario y dónde ver en vivo y online en Argentina, por la fecha 12 del Torneo Clausura

Lanús y Vélez se enfrentan este lunes 12 de octubre, en el Estadio Ciudad de Lanus, por la fecha 12 del Torneo Clausura. Los detalles de la televisación.

Lanús es local ante Vélez este lunes 12 de octubre en el Estadio Ciudad de Lanus por la 12ª jornada del Torneo Clausura.

Dos equipos parejos en la clasificación se cruzan por una fecha que puede moverlos de lugar.

Horario del partido

Argentina: 16:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Lanús viene de empatar 0-0 como visitante ante Newell's Old Boys. El equipo ocupa el puesto 5 con 17 puntos. Antes ganó 2-1 como local ante Estudiantes.

Vélez empató 2-2 como local ante Platense en la fecha anterior. Vélez está 4° en la tabla con 21 puntos. Antes ganó 3-2 como local ante Tigre.

El historial entre Lanús y Vélez

Lanús y Vélez se enfrentaron 54 veces en los últimos años: 17 triunfos de Lanús, 23 de Vélez y 15 empates.

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Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 21/03/2026 Vélez vs. Lanús 0-1 Liga Profesional Argentina 31/08/2025 Vélez vs. Lanús 3-0 Liga Profesional Argentina 22/05/2025 Lanús vs. Vélez 2-0 Copa Argentina 22/02/2025 Lanús vs. Vélez 0-0 Liga Profesional Argentina 20/11/2024 Vélez vs. Lanús 0-0 Liga Profesional Argentina 04/07/2023 Lanús vs. Vélez 0-1 Liga Profesional Argentina 21/07/2022 Lanús vs. Vélez 2-2 Liga Profesional Argentina 02/04/2022 Vélez vs. Lanús 3-1 Liga Profesional Argentina 21/08/2021 Vélez vs. Lanús 5-1 Liga Profesional Argentina 25/04/2021 Lanús vs. Vélez 1-2 Liga Profesional Argentina

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

Rosario Central vs. Independiente Rivadavia — domingo 11 de octubre, 17:00 hs

Platense vs. Argentinos Juniors — domingo 11 de octubre, 17:00 hs

Racing vs. Belgrano — domingo 11 de octubre, 19:15 hs

Talleres vs. Independiente — domingo 11 de octubre, 21:30 hs

Gimnasia de Mendoza vs. Newell's Old Boys — lunes 12 de octubre, 18:30 hs

Sarmiento vs. River Plate — miércoles 14 de octubre, 19:00 hs

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En síntesis