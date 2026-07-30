Nacho Fernández diagnosticó a River tras vencerlo con Gimnasia: “No tiene tiempo”

El campeón de la Libertadores 2018 con El Millonario se refirió a las dificultades con las que tiene que lidiar Coudet.

Nacho Fernández fue uno de los grandes protagonistas de la victoria de Gimnasia y Esgrima de La Plata 1-0 sobre River, tercera consecutiva para el equipo de Coudet desde que se reanudó la competencia oficial. Por ser referente del Lobo, por su pasado en El Millonario y porque incluso dejó muy dolorido a su excompañero Gonzalo Montiel con un pisotón por el que se pidió amarilla, lo del mediocampista no pasó desapercibido en El Bosque.

Una vez finalizado el encuentro, el jugador que regresó al club que lo vio iniciar su carrera profesional a finales del año pasado se refirió al presente del equipo con el que conquistó nueve títulos, incluida la Copa Libertadores 2018, que todavía no ha podido ganar en el segundo semestre.

“Está en un momento delicado. Estas derrotas duelen y son golpes duros. Ahora se sumaron Montiel y Otamendi del Mundial, también Correa, pero el fútbol argentino no te da tiempo. Ojalá pueda reponerse”, comenzó diciendo Nacho Fernández en diálogo con ESPN.

Y sobre la presión que pesa cada vez más sobre los hombros de Eduardo Coudet, agregó: “Hizo una pretemporada con muy pocos jugadores, no tiene tiempo para trabajar y en River no te espera nadie”.

Nacho Fernández. Foto de Gimnasia y Esgrima de La Plata.

El cariño intacto

Nacho Fernández también aprovechó a destacar que se mantiene intacto su cariño por River, aunque hoy le toca defender una camiseta con la que tiene gran identificación: “Soy un agradecido a River, a toda la gente. Viví ocho años maravillosos y nunca tuve ninguna queja. Respeto muchísimo tanto a la gente de River como a los que salieron campeones del mundo. Pero hoy defiendo esta camiseta y lo hago a muerte”, señaló.

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