El delantero participó de apenas cuatro partidos en lo que va del año y es uno de los futbolistas de los que la dirigencia del Xeneize se quiere desprender.

Boca avanza en una importante depuración de su plantel para recibir a Rodolfo Arruabarrena de regreso al cargo de entrenador y un futbolista que está próximo a dejar el club es Lucas Janson, delantero que tiene contrato hasta diciembre de 2027 pero que solo participó de cuatro partidos en lo que va del año, incluyendo todas las competencias.

Es otro equipo argentino el que quiere sacar provecho de la inactividad del jugador de 31 años y de la necesidad del Xeneize de dejar de pagar contratos a los que no saca ningún rédito deportivo. Se trata de Gimnasia y Esgrima de La Plata, que en las últimas horas hizo averiguaciones para buscar recibirlo a préstamo.

Aunque de momento solo se trata de una consulta, en El Lobo creen que las negociaciones tienen muchas posibilidades de prosperar y poder así sumar el primer refuerzo para el plantel que conduce Ariel Pereyra, entrenador que tuvo un buen cierre de semestre con el equipo.

Si bien Lucas Janson tuvo muy pocas chances en Boca, en Gimnasia confían en que podrán recuperar a un futbolista que dio pruebas de jerarquía defendiendo la camiseta de Vélez. De momento, no hay detalles sobre la extensión que podría tener su salida a préstamo en caso de concretarse.

Janson participó de apenas cuatro partidos en lo que va del año.

Los números de Janson en Boca

Desde su arribo a Boca en julio de 2023, procedente de Vélez, Lucas Janson disputó un total de 51 partidos oficiales, contabilizando 2.041 minutos en cancha en los que apenas logró aportar al equipo tres goles y dos asistencias. Su torneo de mayor participación fue la Copa de la Liga 2023/2024, en la que jugó 12 encuentros.

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Más futbolistas a los que se busca una salida

Además de Lucas Janson, hay otros futbolistas a los que Boca les está buscando destino por su escaso aporte al equipo. Entre ellos destacan Agustín Martegani, Williams Alarcón y Juan Barinaga. También se escucharán ofertas que puedan llegar por Lautaro Di Lollo, Tomás Belmonte y Kevin Zenón.

En los planes también estaba poder transferir a Exequiel Zeballos a Europa por una buena suma de dinero, pero Rodolfo Arruabarrena ya se habría encargado de expresar su intención de retenerlo, pedido que podría cambiar los planes de Juan Román Riquelme y compañía.

Data clave

Lucas Janson es pretendido a préstamo por Gimnasia de La Plata.

es pretendido a préstamo por Gimnasia de La Plata. Rodolfo Arruabarrena regresa a Boca Juniors para asumir el cargo de entrenador.

regresa a Boca Juniors para asumir el cargo de entrenador. Tres goles marcó el delantero en sus 51 partidos oficiales con Boca.