Maxi Meza perdió terreno en River y podría irse a otro equipo del fútbol argentino en este mercado

Al volante Millonario se le termina el contrato en diciembre de 2026 y en breve podrá negociar con cualquier conjunto interesado.

Maximiliano Meza supo llegar a River prometiendo y mucho dadas sus condiciones y también su currículum. Sin embargo, salvo por algunos pasajes realmente auspiciosos, el oriundo de Caá Catí, provincia de Corrientes, nunca pudo ganarse un lugar de privilegio dentro del primer equipo Millonario. Y el crédito parece acabarse.

Actualmente, con 33 años de edad y varias complicaciones físicas en su haber desde que llegó a Núñez, el mundialista con la Selección Argentina en Rusia 2018 perdió mucho terreno en la consideración de Eduardo Coudet. A tal punto que no se descarta un alejamiento de River pensando en lo que será el próximo mercado de pases.

A Meza se le termina su actual contrato con el Millonario el 31 de diciembre de 2026. Y, por ahora, no hubo ningún tipo de avance con respecto a una posible renovación. En ese sentido, según pudo saber BOLAVIP, surgió un fuerte interés de Gimnasia y Esgrima La Plata, precisamente el club donde el experimentado volante se formó y debutó como profesional.

Hasta el momento, el Lobo, que recientemente concretó la vuelta de Nacho Fernández tras la finalización del contrato con River, no hizo ningún acercamiento por Meza. Ni con la institución, ni con el jugador, ni con su entorno. De todos modos, el interés es real y podría plasmarse en un sondeo más temprano que tarde.

Maxi Meza festejando un gol en River. (Foto: Getty)

No es un detalle menor que Meza cuenta con un contrato importante en el plantel profesional de River, por lo que no sería fácil para Gimnasia poder costear un monto similar para seducirlo. De todas maneras, el sentido de pertenencia del mediocampista creativo con el Tripero podría ser un punto a favor para hacer realidad el deseo.

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Por su parte, River, en su afán por seguir dándole forma a la renovación iniciada luego de los recientes fracasos, no pondría demasiada resistencia ante el interés de Gimnasia por finiquitar el retorno de Meza. Más allá de que le queda un semestre por delante en el contrato, no se descarta que pueda existir una salida antes de tiempo.

Meza llegó a River en agosto de 2024, coincidiendo con la vuelta de Marcelo Gallardo al banco de los suplentes. Sin embargo, el 11 veces internacional con La Albiceleste nunca pudo devolver con buenos rendimientos sostenidos la expectativa que se generó en torno a su arribo. Inclusive, su hermano Juan Cruz goza de más minutos que él en el presente.

Los números de Maxi Meza en River

Desde su llegada en agosto de 2024, Maximiliano Meza ha visto acción en 47 partidos de carácter oficial con la camiseta de River. En los mismos, logró sumar 8 goles y 4 asistencias.

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¿Cuánto pagó River por Maxi Meza?

River supo desembolsar 2 millones de dólares para concretar el fichaje de Maximiliano Meza, cuando el jugador todavía tenía contrato con Rayados de Monterrey.

DATOS CLAVE

Maximiliano Meza termina su contrato con River Plate el 31 de diciembre de 2026.

2 millones de dólares abonó River a Rayados de Monterrey por su pase.

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