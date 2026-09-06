Las alineaciones de Rosario Central y Newell’s para el clásico de la fecha 8 del Torneo Clausura

Desde las 14:45 en Arroyito se vivirá una nueva edición del clásico más importante del interior del país.

Rosario Central recibe a Newell’s Old Boys este domingo a las 14:45 horas en un colmado Estadio Gigante de Arroyito, en una nueva edición del apasionante Clásico Rosarino, correspondiente a la fecha 8 del Torneo Clausura 2026.

La ciudad entera se paraliza para este trascendental duelo, donde el Canalla buscará hacer valer la localía frente a una Lepra que intentará dar el golpe en territorio ajeno para quedarse con el honor de Rosario.

El equipo local llega con la motivación por las nubes y sabe que en el torneo doméstico los clásicos se ganan como sea. Para intentar imponer condiciones desde el arranque, el dueño de casa apostará por la experiencia y jerarquía de Ángel Di María en la conducción, acompañado en el mediocampo por la dinámica de Giovanni Cantizano, mientras que la explosión de Jáminton Campaz y la potencia de Enzo Copetti serán las principales cartas ofensivas para romper el cerrojo visitante.

Por el lado del conjunto leproso, el cuerpo técnico tuvo que lidiar con algunas bajas sensibles en la última línea y en el mediocampo durante la semana, perdiendo a futbolistas como Martín Luciano, Nicolás Goitea y Marcelo Esponda.

El partido será sintonizable mediante TNT Sports desde las 14:45, siendo el partido que abrirá una jornada dominical llena de fútbol argentino.

Las probables alineaciones de Rosario Central y Newell’s

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Giovanni Cantizano, Ángel Di María, Jáminton Campaz; Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.

Publicidad

Newell’s Old Boys: Josué Reinatti; Martín Ortega, Bruno Cabrera, Lautaro Giannetti, Franco Escobar; Rodrigo Herrera, Luca Regiardo, Facundo Guch; Walter Mazzantti, Thomas Ríos y Matías Cóccaro. DT: Frank Kudelka.

La previa de Rosario Central y Newell’s: todo lo que tenés que saber