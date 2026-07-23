Las posibles formaciones de Belgrano vs. Rosario Central por el Torneo Clausura

En el Estadio Gigante de Alberdi, por la primera fecha del Grupo B del Torneo Clausura, el último campeón del fútbol argentino, Belgrano de Córdoba, recibe a Rosario Central para darle el puntapié inicial al segundo torneo de la temporada.

El elenco comandado por Ricardo Zielinski mantuvo al mismo plantel que logró el título en el Torneo Apertura y el entrenador parará el mejor equipo posible en lo que será la vuelta a las canchas tras casi dos meses sin partidos. Su última presentación fue por Copa Argentina, en la que eliminó por penales a Gimnasia de Jujuy tras empatar 2 a 2 en los 90 minutos.

Rosario Central, por su parte, tuvo un mercado de pases movido. Con la salida de Alejo Véliz al Bahía de Brasil, Tomás Badaloni llegó como su reemplazante y podría hacer su estreno como titular. Además, regresó Franco Cervi desde el Celta de Vigo, aunque no integra la lista de convocados.

Para este encuentro, Jorge Almirón tiene otras dos bajas importantes además de la del mencionado Cervi. La primera de ellas es la de Ignacio Ovando por una sobrecarga muscular, mientras que la otra es la de Enzo Copetti, por una lesión.

Las posibles formaciones de Belgrano y Rosario Central por el Torneo Clausura

Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Lisandro López, Alexis Maldonado, Adrián Spörle; Emiliano Rigoni, Adrián Sánchez, Franco Vázquez, Juan Velázquez; Lucas Zelarayán y Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Julián Fernandez, Ángel Di María, Jaminton Campaz y Tomás Badaloni. DT: Jorge Almirón.

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El equipo arbitral de este partido