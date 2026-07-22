El presidente de Tigre admitió qué debe hacer Boca para quedarse con David Romero

Boca necesita un centrodelantero. No es solo un pedido de los hinchas, sino algo que también ve Rodolfo Arruabarrena y se lo solicitó a Juan Román Riquelme. Y fue el presidente quien se comunicó con su par de Tigre para negociar por David Romero.
Tras sumar a Álvaro Montero, Leandro Lozano y Sebastián Villa, en la dirigencia del cuadro de La Ribera van detrás de un atacante. Según pudo saber BOLAVIP, fue Riquelme quien inició gestiones con el Matador para quedarse con el Rulo, de 23 años, con pasado en Talleres y Unión La Calera.
David Romero, delantero de Tigre.
La buena relación del presidente de Boca con Martín Suárez, su par de Tigre, es un aspecto a favor de la negociación para el Xeneize. Aunque las charlas ya iniciaron, no será una transferencia accesible para los de azul y oro, ya que tienen una importante competencia en este tramo del mercado.
“Tenemos varias ofertas sobre la mesa y estamos analizando lo económico y lo deportivo. Dependiendo de donde vaya es el porcentaje a vender y la visibilidad que tenga“, expresó el pope de los de Victoria en diálogo con ESPN.
"TENEMOS VARIAS OFERTAS POR ROMERO"— ESPN Argentina (@ESPNArgentina) July 22, 2026
Martín Suárez, presidente de Tigre, sobre el futuro de una de las figuras del Matador.
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“Nos han llamado de Brasil, México. Estamos analizando, no nos vamos a apurar, no tomamos ninguna decisión, nos vamos a sentar a charlar“, aclaró Suárez. A su vez, también dejó claro que Romero no tiene cláusula de salida y que su precio depende del mercado que consulte y del porcentaje que quieran llevarse de él.
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El guiño de David Romero que ilusiona a Boca
Este martes estuvo ausente, por motivos personales, en la goleada de su equipo ante Nacional por Copa Sudamericana, por lo que en Boca lo tomaron como una forma de presionar para que se realice la negociación.
Cabe destacar que en lo que va de este año, entre todas las competencias, el correntino de 23 años anotó 11 goles en 19 presentaciones.
DATOS CLAVES
- David Romero es el centrodelantero de 23 años que Boca negocia con Tigre.
- Desde Brasil y México también presentaron ofertas a Tigre por el pase del jugador.
- Sin cláusula de salida, el precio del atacante dependerá del porcentaje a vender.