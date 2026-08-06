Rosario Central vs. Aldosivi por el Torneo Clausura 2026: horario y dónde ver por TV y ONLINE la fecha 4

Conocé las opciones para seguir en vivo, por televisión y a través de internet, el encuentro entre Rosario Central y Aldosivi, por el Torneo Clausura 2026.

Rosario Central y Aldosivi se enfrentarán este viernes 7 de agosto, desde las 19:30 de Argentina, por la fecha 4 de la Zona B del Torneo Clausura 2026. El partido se jugará en el Estadio Gigante de Arroyito, con capacidad para 48.000 espectadores, y será dirigido por Pablo Echavarría, con Fernando Espinoza en el VAR.

El equipo de Jorge Almirón llega de ganarle 1-0 a River Plate en el Monumental, su primera victoria del certamen, aunque pagará ese resultado con una ausencia: el defensor Emanuel Coronel fue expulsado en ese mismo partido y cumple suspensión. Ángel Di María y Enzo Copetti, con 5 goles cada uno, son los máximos artilleros canallas en la temporada. Del otro lado, el Aldosivi de Israel Damonte está en la parte baja de la zona con 1 punto en tres fechas y arrastra dos derrotas seguidas, la última 2-1 ante Gimnasia La Plata.

Rosario Central vs. Aldosivi, EN VIVO: dónde ver por TV y ONLINE

La transmisión del encuentro estará a cargo de TNT Sports, una de las dos señales del Pack Fútbol en Argentina junto a ESPN Premium. La misma emisión se puede seguir por internet en las plataformas de los cableoperadores que incluyen ese paquete, entre ellas Flow, Telecentro Play y DGO.

A qué hora juegan Rosario Central vs. Aldosivi, país por país

En el Este de Estados Unidos la pelota se pondrá en movimiento a las 18:30. Estos son los horarios de inicio en el resto de la región:

Argentina: 19:30 horas

19:30 horas Bolivia: 18:30 horas

18:30 horas Brasil: 19:30 horas

19:30 horas Chile: 18:30 horas

18:30 horas Colombia: 17:30 horas

17:30 horas Ecuador: 17:30 horas

17:30 horas Estados Unidos (Central): 17:30 horas

17:30 horas Estados Unidos (Este): 18:30 horas

18:30 horas Estados Unidos (Montaña): 16:30 horas

16:30 horas Estados Unidos (Pacífico): 15:30 horas

15:30 horas México: 16:30 horas

16:30 horas Paraguay: 19:30 horas

19:30 horas Perú: 17:30 horas

17:30 horas Uruguay: 19:30 horas

19:30 horas Venezuela: 18:30 horas

Cómo se juega el Torneo Clausura 2026

El Clausura reparte a los 30 equipos de Primera División en dos zonas de 15, con una fase regular de 16 fechas: cada club juega 14 partidos contra los rivales de su propia zona, el clásico interzonal y un segundo cruce interzonal sorteado. Clasifican a los octavos de final los ocho primeros de cada zona, que se enfrentan cruzados con los de la zona contraria.

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Más sobre el certamen en el tema de la Liga Profesional, y el seguimiento completo de Rosario Central y Aldosivi.

Las posiciones del Torneo Clausura