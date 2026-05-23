Racing echó a Gustavo Costas tras las eliminaciones en la Copa Sudamericana y el Apertura

Desde la dirigencia de la Academia le comunicaron al entrenador que no continuará al mando del plantel y este domingo tendrá su último entrenamiento.

El ciclo de Gustavo Costas en Racing Club llegó a su fin. Luego de la eliminación de la Academia en la Copa Sudamericana tras el empate 2-2 frente a Caracas en el Cilindro, Diego Milito le comunicó este sábado al entrenador que no continuará en el cargo y que el domingo dirigirá su última práctica al frente del plantel profesional. De esta manera, no estará en el banco en los dos compromisos que todavía le restaban al equipo antes del receso: frente a Oriente Petrolero por la Sudamericana y ante Defensa y Justicia por Copa Argentina.

La decisión tomó por sorpresa al entrenador y se terminó de gestar después del último cimbronazo continental, el cual terminó de darle forma a un semestre muy por debajo de las expectativas. Es que más allá de haber alcanzado los cuartos de final del Torneo Apertura, el equipo sostuvo durante toda la primera mitad del año un rendimiento irregular: estuvo cerca de quedarse afuera de los playoffs y además perdió el clásico frente a Independiente. Todo eso terminó desgastando un ciclo que, hasta hace apenas unos meses, parecía tener crédito ilimitado.

La salida resulta todavía más impactante si se tiene en cuenta que a fines de 2025 la dirigencia encabezada por Milito le había renovado el contrato hasta diciembre de 2028 como una fuerte señal de respaldo al proyecto deportivo. Sin embargo, el flojo presente terminó poniéndole fin al tercer ciclo de Costas en el club de sus amores, dos año y medio después de su regreso a Avellaneda.

Más allá del desenlace, este paso del ídolo académico quedará grabado como uno de los ciclos más importantes del club en los últimos tiempos: dirigió 134 partidos, con un saldo de 70 victorias, 25 empates y 39 derrotas. Pero, sobre todo, devolvió a Racing al plano internacional al conquistar la Copa Sudamericana 2024 y posteriormente la Recopa Sudamericana 2025 frente a Botafogo.

“Hoy, en caliente no quiero responder algunas cosas porque por ahí no es lo que pienso. Si digo algo ahora, mentiría”, supo expresar Costas días atrás tras la eliminación por Sudamericana. “No dimos lo que veníamos dando en los últimos dos años”, agregó a modo de autocrítica por el flojo andar de sus dirigidos.

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