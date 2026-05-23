Franco Colapinto se metió en el Top Ten de la clasificación del GP de Canadá de la F1 2026

Luego de su gran actuación en la carrera sprint, Franco Colapinto se enfrentaba a la clasificación para el Gran Premio de Canadá. El objetivo era quedar en una mejor posición que ayer, buscando opciones de puntuar más claras que las que tuvo en la jornada de sábado. Y eso fue lo que logró el argentino, pasando a Q3 y quedando décimo.

El Gran Premio de Canadá de la Fórmula 1 está en Disney+

El argentino superó claramente a Pierre Gasly, su compañero de equipo, y también venció a rivales directos como Nico Hülkenberg y Liam Lawson en la Q2 para entrar en el Top Ten. Allí se vio que el Alpine no daba para más y Colapinto tuvo que conformarse con el décimo puesto, lejos de una vibrante definición que tuvo a George Russell quedándose con la pole.

Colapinto largará décimo en Canadá. (Getty)

Posiciones de la clasificación del GP de Canadá

George Russell (Mercedes) Kimi Antonelli (Mercedes) Lando Norris (McLaren) Oscar Piastri (McLaren) Lewis Hamilton (Ferrari) Max Verstappen (Red Bull) Isack Hadjar (Red Bull) Charles Leclerc (Ferrari) Arvid Lindblad (RB) Franco Colapinto (Alpine) Nico Hülkenberg (Audi) Liam Lawson (RB) Gabriel Bortoleto (Audi) Pierre Gasly (Alpine) Carlos Sainz (Williams) Ollie Bearman (Haas) Esteban Ocon (Haas) Alex Albon (Williams) Fernando Alonso (Aston Martin) Sergio Pérez (Cadillac) Lance Stroll (Aston Martin) Valtteri Bottas (Cadillac)

La carrera, este domingo 24 de mayo desde las 17:00hs, en horario argentino.

Minuto a minuto de la clasificación del GP de Canadá

18:01 – INCREÍBLE GEORGE RUSSELL. 1:12.578, y se queda con la pole con neumáticos de cinco vueltas. LA MEJOR CLASIFICACIÓN DEL AÑO.

– INCREÍBLE GEORGE RUSSELL. 1:12.578, y se queda con la pole con neumáticos de cinco vueltas. LA MEJOR CLASIFICACIÓN DEL AÑO. 18:00 – Colapinto será décimo, a 0.224 de Verstappen se quedó el argentino.

Colapinto será décimo, a 0.224 de Verstappen se quedó el argentino. 17:59 – Kimi Antonelli. El líder del campeonato del mundo salió con algo para probar: 1:12.646 y pole position.

Kimi Antonelli. El líder del campeonato del mundo salió con algo para probar: 1:12.646 y pole position. 17:58 – George Russell logra un 1:12.993. No le alcanza para mejorar a Hamilton y Norris.

George Russell logra un 1:12.993. No le alcanza para mejorar a Hamilton y Norris. 17:56 – Mientras van saliendo los autos nuevamente a pista, Russell está en vuelta lanzada. Pero, otra vez, no logra mejorar.

Mientras van saliendo los autos nuevamente a pista, Russell está en vuelta lanzada. Pero, otra vez, no logra mejorar. 17:55 – Todos en boxes salvo Russell que salió a dar la vuelta que no pudo dar antes por errores propios. A contrarreloj el mejor piloto del fin de semana por ahora.

Todos en boxes salvo Russell que salió a dar la vuelta que no pudo dar antes por errores propios. A contrarreloj el mejor piloto del fin de semana por ahora. 17:53 – Lindblad es la sorpresa del fin de semana. Séptimo, casi 2 décimas delante de Colapinto, y a 19 milésimas de Max Verstappen con el RB.

Lindblad es la sorpresa del fin de semana. Séptimo, casi 2 décimas delante de Colapinto, y a 19 milésimas de Max Verstappen con el RB. 17:52 – Vueltón de Franco Colapinto, 1:13.697, se pone octavo. Por delante de Hadjar, y de un Russell que no cerró vuelta.

Vueltón de Franco Colapinto, 1:13.697, se pone octavo. Por delante de Hadjar, y de un Russell que no cerró vuelta. 17:51 – LANDO NORRIS. 1:12.729. MEJOR TIEMPO DEL FIN DE SEMANA. Impresionante lo del campeón de mundo.

LANDO NORRIS. 1:12.729. MEJOR TIEMPO DEL FIN DE SEMANA. Impresionante lo del campeón de mundo. 17:47 – En marcha la Q3, a ver quien se queda con la pole.

#F1 🇨🇦 #CanadianGP ⏱️ #Q2 🏁



La emoción y festejo de #Colapinto en la radio luego de pasar nuevamente a la Q3 !



"Vamosss" ! pic.twitter.com/1rlzPgZhbu — 🏁 Vivo F1 (@vivof1) May 23, 2026

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17:44 – Se quedaron afuera en esta tanda los Audi (Bortoleto y Hülkenberg), Liam Lawson (RB), Carlos Sainz (Williams), Ollie Bearman (Haas) y Pierre Gasly (Alpine).

Se quedaron afuera en esta tanda los Audi (Bortoleto y Hülkenberg), Liam Lawson (RB), Carlos Sainz (Williams), Ollie Bearman (Haas) y Pierre Gasly (Alpine). 17:43 – A todo esto, Isack Hadjar sorprendió con el mejor tiempo de la Q2.

A todo esto, Isack Hadjar sorprendió con el mejor tiempo de la Q2. 17:41 – Tensión máxima: Franco Colapinto se metió en Q3, y está entre los diez mejores del GP de Canadá. Por 29 milésimas delante de Hulkenberg.

Tensión máxima: Franco Colapinto se metió en Q3, y está entre los diez mejores del GP de Canadá. Por 29 milésimas delante de Hulkenberg. 17:37 – Mejoró Franco Colapinto, pero sólo lo pasa a Hulkenberg. Queda expuesto en caso de que mejoren los que vienen detrás suyo.

Mejoró Franco Colapinto, pero sólo lo pasa a Hulkenberg. Queda expuesto en caso de que mejoren los que vienen detrás suyo. 17:31 – A Colapinto le mejoraron Lindblad y Hulkenberg, de los rivales directos por esa décima plaza. El argentino por ahora está en el puesto 11, fuera de los diez.

A Colapinto le mejoraron Lindblad y Hulkenberg, de los rivales directos por esa décima plaza. El argentino por ahora está en el puesto 11, fuera de los diez. 17:29 – Primera vuelta para Franco Colapinto, que para el reloj en 1:14.045. Mejora el tiempo de Pierre Gasly en casi 700 milésimas. Por ahora, el mejor de la zona media, incluso por delante de Charles Leclerc.

Primera vuelta para Franco Colapinto, que para el reloj en 1:14.045. Mejora el tiempo de Pierre Gasly en casi 700 milésimas. Por ahora, el mejor de la zona media, incluso por delante de Charles Leclerc. 17:26 – Serán 15 minutos de Q2 para conocer a los 10 mejores pilotos, que se meterán en la búsqueda por la pole position. Para los Alpine, el objetivo es el Top Ten, aunque parece difícil.

Serán 15 minutos de Q2 para conocer a los 10 mejores pilotos, que se meterán en la búsqueda por la pole position. Para los Alpine, el objetivo es el Top Ten, aunque parece difícil. 17:25 – SE PONE EN MARCHA LA Q2.

Afuera Ocon, Albon, Alonso, Stroll, Bottas y Pérez. (Getty)

17:18 – Termina la Q1, se quedan afuera Esteban Ocon (Haas), Alex Albon (Williams), los Aston Martin de Alonso y Stroll y los Cadillac de Bottas y Pérez.

Termina la Q1, se quedan afuera Esteban Ocon (Haas), Alex Albon (Williams), los Aston Martin de Alonso y Stroll y los Cadillac de Bottas y Pérez. 17:17 – Mejora Colapinto, 1:14.466s para asegurarse el paso a Q2.

Mejora Colapinto, 1:14.466s para asegurarse el paso a Q2. 17:12 – Últimos cinco minutos, seguramente mejoren todos los tiempos con la pista más engomada. Veremos quienes avanzan y quienes se quedan afuera.

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Pit lane shenanigans underway! 👀



Alonso and Colapinto get rather too close for comfort, and the Aston Martin driver is now under investigation for an unsafe release 😮‍💨#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/kRDiixV1CX — Formula 1 (@F1) May 23, 2026

17:09 – Empieza a notarse la evolución de pista. Colapinto por ahora se mantiene a salvo, en boxes, aunque ahora deberá refrendar ese parcial octavo puesto, a 1.347 de la nueva referencia, marcada por Antonelli.

Empieza a notarse la evolución de pista. Colapinto por ahora se mantiene a salvo, en boxes, aunque ahora deberá refrendar ese parcial octavo puesto, a 1.347 de la nueva referencia, marcada por Antonelli. 17:07 – Por ahora se quedan afuera Hulkenberg, Leclerc, Perez, Stroll, Gasly y Bottas. Queda bastante, más de media tanda.

Por ahora se quedan afuera Hulkenberg, Leclerc, Perez, Stroll, Gasly y Bottas. Queda bastante, más de media tanda. 17:06 – El primer tiempo de Franco Colapinto: 1:14.727. Sólida vuelta, a 0.500 de la referencia de Lando Norris, aunque todo aún muy mejorable.

El primer tiempo de Franco Colapinto: 1:14.727. Sólida vuelta, a 0.500 de la referencia de Lando Norris, aunque todo aún muy mejorable. 17:04 – Todos los pilotos dan dos vueltas de calentamiento de neumáticos antes de buscar la lanzada. Interesante lectura del circuito, traicionero con sus tres chicanas.

Todos los pilotos dan dos vueltas de calentamiento de neumáticos antes de buscar la lanzada. Interesante lectura del circuito, traicionero con sus tres chicanas. 17:00 – COMIENZA LA Q1 DEL GP DE CANADÁ

16:55 – Cinco minutos para el inicio de la clasificación. Hasta ahora el fin de semana fue bastante claro: Mercedes dominante, McLaren detrás, Ferrari tercera fuerza y Red Bull, lejos, en cuarto lugar. Un poco más atrás sí hay dudas: RB, Alpine, Audi y Williams han tenido tiempos muy similares. Haas por ahora quedó un tanto descolocado. Cadillac y Aston Martin, todavía lejos.

Cinco minutos para el inicio de la clasificación. Hasta ahora el fin de semana fue bastante claro: Mercedes dominante, McLaren detrás, Ferrari tercera fuerza y Red Bull, lejos, en cuarto lugar. Un poco más atrás sí hay dudas: RB, Alpine, Audi y Williams han tenido tiempos muy similares. Haas por ahora quedó un tanto descolocado. Cadillac y Aston Martin, todavía lejos. 16:52 – George Russell fue el mejor en la primera clasificación del fin de semana, la qualy sprint, con un 1:12.965. Luego procedió a ganar la carrera sprint. También viene de ganar en 2025.

– George Russell fue el mejor en la primera clasificación del fin de semana, la qualy sprint, con un 1:12.965. Luego procedió a ganar la carrera sprint. También viene de ganar en 2025. 16:50 – Franco Colapinto reconoció haberse quedado con “bronca” por no haber podido puntuar en la Carrera Sprint, a pesar de su gran actuación.

– Franco Colapinto reconoció haberse quedado con “bronca” por no haber podido puntuar en la Carrera Sprint, a pesar de su gran actuación. 16:47 – Pierre Gasly estuvo con problemas todo el fin de semana, por lo que Alpine no ha podido encontrarse con su mejor rendimiento. Intentarán tener ambos autos en condiciones para esta tanda y lo que queda del GP.

– Pierre Gasly estuvo con problemas todo el fin de semana, por lo que Alpine no ha podido encontrarse con su mejor rendimiento. Intentarán tener ambos autos en condiciones para esta tanda y lo que queda del GP. 16:45 – En 15 minutos dará inicio la tanda clasificatoria.

– En 15 minutos dará inicio la tanda clasificatoria. 16:30 – Franco Colapinto terminó 9º en la carrera sprint, luego de clasificar en la 13º posición el viernes.