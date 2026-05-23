Miguel Merentiel se lesionó y se perderá el duelo crucial entre Boca y Universidad Católica por la Copa Libertadores

Lo que hasta el viernes era una incógnita, este sábado tuvo la peor de las noticias para el mundo Boca: se lesionó Miguel Merentiel y no podrá decir presente en el partido del jueves 28 de mayo, donde los dirigidos por Claudio Úbeda tendrán que enfrentar a Universidad Católica, bajo el marco de la fecha 6 del Grupo D de la Copa Libertadores.

El delantero uruguayo abandonó la práctica por una molestia física y encendió las alarmas. Si bien tenían que esperar a los chequeos médicos, los cuales se hicieron este sábado, el panorama era alentador por lo que el futbolista le había indicado al cuerpo técnico. Pero la percepción de Merentiel falló.

Los estudios arrojaron que sufrió una desgarro en el sóleo, por lo que no podrá jugar contra el elenco chileno en un partido de muchísima importancia: el Xeneize debe ganar para clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores, ya que si empata o pierde tendrá que disputar los 16avos de final de la Copa Sudamericana.

A raíz de esta lesión, Merentiel ya no tendrá acción en el semestre y aprovechará el descanso para recuperarse de la mejor manera, ya que recién volverá a tener acción física, desde el ámbito formal, durante la pretemporada. Pero la competencia llegó a su fin. Por lo tanto, el hincha de Boca recién podrá volver a verlo después del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Merentiel no jugará contra Universidad Católica.

La posible formación de Boca vs. Universidad Católica

Leandro Brey; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Exequiel Zeballos y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

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La tabla de posiciones del grupo D de la Copa Libertadores

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