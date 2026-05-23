Roland Garros 2026: candidatos, sorpresas y decepciones

El segundo Grand Slam del año se disputará entre el 24 de mayo y el 7 de junio en la capital francesa.

La gira europea de polvo de ladrillo tuvo a un gran protagonista: Carlos Alcaraz. Si bien Jannik Sinner ganó los tres Masters 1000 -Montecarlo, Madrid y Roma- la ausencia del español estuvo en boca de todos permanentemente. Especialmente luego de confirmar su baja de Roland Garros primero y de Wimbledon más tarde. El nivel del número 1 del mundo es incuestionable y prácticamente no tuvo rivales en esta gira, por lo que llega de la mejor manera posible al segundo Grand Slam del año.

Mientras se disputan los últimos torneos preparatorios para la gran cita, en Roland Garros se juegan las clasificaciones al cuadro principal, mientras que los tenistas más importantes de la ATP y la WTA decidieron no competir esta semana para llegar óptimos al segundo Grand Slam del año.

El cuadro principal de Roland Garros se desarrollará entre el 24 de mayo y el 7 de junio. Se esperan tribunas con importante cantidad de gente, un público intenso como es el francés y también partidos largos, como suele suceder en el polvo de ladrillo parisino. No hay que olvidarse de lo que fue la gran final de 2025 entre Alcaraz y Sinner que duró cinco horas y media.

Los máximos candidatos al título

Entre los hombres no hay duda alguna que Jannik Sinner es el máximo candidato a quedarse con Roland Garros. En 2025 ya estuvo a las puertas de hacerlo y en 2026 ni siquiera participará Carlos Alcaraz de la cita, por lo que el número 1 del mundo va camino a conquistar el Grand Slam parisino por primera vez en su vida.

Jannik Sinner se entrena en París. (Foto: Getty).

En lo que respecta a las mujeres, el panorama es bastante más complejo. Si bien no tuvo un comienzo de 2026 especialmente bueno, cuando se trata de polvo de ladrillo la mejor sigue siendo Iga Swiatek, que además en las últimas semanas empezó a trabajar con Francis Roig y tuvo la ayuda de Rafael Nadal, por lo que la polaca es quien más chances tiene de coronarse en París. De lograrlo será su quinto título de Roland Garros.

Publicidad

Iga Swiatek va por una nueva conquista en París. (Foto: Getty).

Las sorpresas

Luego de mostrar credenciales en la gira europea de polvo de ladrillo, Rafael Jódar podría dar la sorpresa y llegar a instancias importantes en Roland Garros. Tiene todo lo necesario para brillar, es un jugador sumamente completo y ya demostró que no se achica ante los mejores del mundo. El único interrogante es saber cómo va a responder a la exigencia de jugar partidos a cinco sets.

Rafa Jódar. (Foto: Getty).

Publicidad

Entre las mujeres son varias las jugadoras que podrían destacarse, pero Marta Kostyuk es una de las que puede soñar con el título. Fue campeona del WTA 1000 de Madrid tras superar a Mirra Andreeva en la final, pero no solamente ese título es la que la ubica como candidata en Roland Garros, sino más bien una sucesión de buenos rendimientos.

Marta Kostyuk. (Foto: Getty).

Las decepciones

De los jugadores actuales del Top 10 no son muchos los que se sienten cómodos con el polvo de ladrillo, por lo que habrá varias decepciones. Novak Djokovic ya dejó en claro que no será en Roland Garros la búsqueda histórica de su 25° títulos de Grand Slam. Por otro lado, no hay muchas expectativas respecto a lo que puedan hacer jugadores como Ben Shelton, Taylor Fritz o Daniil Medvedev en esta superficie.

Publicidad

Medvedev. (Foto: Getty).

En lo que respecta a las mujeres, las decepciones pasarán por las primeras dos jugadoras del ranking: Aryna Sabalenka y Elena Rybakina. Ambas no disfrutan del polvo de ladrillo, aunque por jerarquía individual son capaces de ganar partidos. El foco también estará puesto en Coco Gauff, la campeona defensora que sufre ciertos altibajos en lo que respecta a lo emocional.

Aryna Sabalenka. (Foto: Getty).