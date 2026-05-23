River hoy: formación vs. Belgrano, inclusión de Moreno en la delegación y árbitros para el partido ante Blooming

Las noticias que los hinchas del Millonario no pueden dejar de leer este sábado 23 de mayo.

River tiene este domingo la oportunidad de conquistar el primer título desde que Eduardo Coudet asumió el cargo de entrenador en reemplazo de Marcelo Gallardo. Desde las 15.30, se enfrentará a Belgrano en la final del Torneo Apertura que se disputará en el Estadio Mario Alberto Kempes de la ciudad de Córdoba y el DT quiere tener a todo el grupo unido.

Por esa razón, Chacho decidió que en la delegación que quedará concentrada en tierras cordobesas estén presentes incluso aquellos jugadores que están descartados del encuentro por lesión. Además, este sábado se conoció el equipo arbitral que dirigirá su siguiente compromiso, ante Blooming en el cierre de la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Aníbal Moreno viaja a Córdoba, pero está prácticamente descartado

Aunque en los primeros días de la semana el propio Aníbal Moreno pidió jugar la final ante Belgrano pese a haber sufrido un esguince de rodilla en las semifinales ante Rosario Central, el mediocampista no pudo completar ni un solo entrenamiento y por esa razón es que está prácticamente descartado para este domingo.

De todas maneras, formará parte de la delegación del Millonario debido a que el DT decidió viajar a Córdoba con todos los futbolistas importantes del plantel, incluyendo también a otros lesionados como Sebastián Driussi y Gonzalo Moniel.

La probable formación de River vs. Belgrano

Si bien resta la confirmación oficial de Eduardo Coudet, River saldría al Mario Alberto Kempes con: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Juan Cruz Meza, Fausto Vera, Lucas Silva, Tomás Galván; Facundo Colidio y Joaquín Freitas.

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Los árbitros de River vs. Blooming por Copa Sudamericana

Un día antes de disputar en Córdoba la final del Torneo Apertura, River conoció a través de Conmebol quiénes son los árbitros designados para impartir justicia en su próximo compromiso, cuando reciba a Blooming el miércoles en el Estadio Monumental por el cierre de la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

El árbitro principal designado por CONMEBOL para el encuentro que tendrá lugar el próximo miércoles 27 de mayo en el Estadio Monumental fue el peruano Roberto Pérez, que estará asistido por sus compatriotas Stephen Atoche y Alberth Alarcón como jueces de línea, mientras que Jordi Espinoza oficiará como cuarto árbitro. El principal responsable del VAR será el paraguayo Ulises Mereles, con su compatriota Héctor Balbuena como AVAR.

Data clave

River de Eduardo Coudet juega la final ante Belgrano este domingo a las 15.30.

de Eduardo Coudet juega la final ante Belgrano este domingo a las 15.30. Aníbal Moreno padece un esguince de rodilla y está prácticamente descartado del partido.

padece un esguince de rodilla y está prácticamente descartado del partido. Roberto Pérez arbitrará el encuentro frente a Blooming por Copa Sudamericana el miércoles 27.