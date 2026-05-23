Aníbal Moreno viaja a Córdoba con la delegación de River y ¿juega la final ante Belgrano?

El mediocampista sufrió un esguince de rodilla el pasado sábado ante Rosario Central y no se entrenó en la semana.

Luego de un semestre repleto de altibajos, River llegó a la final del Torneo Apertura. Si bien hubo falencias en el juego, se cambió el entrenador a mediados del semestre, la realidad es que desde que llegó Eduardo Coudet aparecieron los resultados y, por momentos, el funcionamiento. Aníbal Moreno fue una pieza fundamental para que esto sea así, por eso la lesión sufrida el pasado sábado ante Rosario Central generó una preocupación extra, ya que reemplazarlo no es sencillo.

Aníbal Moreno jugó un gran partido ante Rosario Central, pero no pudo completar los 90 minutos producto de una lesión en su rodilla. Los estudios determinaron que se trata de un esguince y eso lo sacó de la final. En los primeros días de la semana, el mediocampista le comunicó a Coudet que quería jugar, pero el Chacho lo tomó con cautela, necesitaba saber si podía entrenar a la par de sus compañeros.

Durante toda la semana, Moreno no se entrenó a la par de sus compañeros y su presencia en la final del próximo domingo está prácticamente descartada. Igualmente, el mediocampista central de pasado en Palmeiras viajará a Córdoba con la delegación del Millonario.

Coudet los lleva a todos

En River entienden que un partido de esta magnitud necesita de todo el grupo unido, por lo que a Córdoba viajará una delegación grande en la que se incluirán a los futbolistas que jugarán, a los que van a ir al banco de suplentes, a los que no van a firmar planilla y también a los lesionados, como es el caso de Moreno, Montiel y Driussi.

Aníbal Moreno ante Rosario Central.

La probable formación de River vs. Belgrano

Si bien resta la confirmación oficial de Eduardo Coudet, River saldría al Mario Alberto Kempes con: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Juan Cruz Meza, Fausto Vera, Lucas Silva, Tomás Galván; Facundo Colidio y Joaquín Freitas.

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¿Qué canales pasan la final entre River y Belgrano por el Torneo Apertura 2026?

La gran final entre River y Belgrano, a disputarse el próximo domingo 24 de mayo en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba se podrá ver tanto por ESPN Premium como también a través de TNT Sports. La transmisión en ESPN Premium estará a cargo de Sebastián Vignolo y Diego Fernando Latorre, mientras que en TNT Sports tendrá a Pablo Giralt como relator y a Juan Pablo Varsky como comentarista.

Los árbitros de la final entre River y Belgrano

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez

Árbitro asistente 2: Maximiliano Del Yesso

Cuarto árbitro: Luis Lobo Medina

Quinto árbitro: Pablo Gualtieri

VAR: Leandro Rey Hilfer

AVAR: Salomé Di Iorio

DATOS CLAVE

Aníbal Moreno quedó prácticamente descartado para disputar la final del Torneo Apertura por lesión.

quedó prácticamente descartado para disputar la final del Torneo Apertura por lesión. El mediocampista central sufrió un esguince de rodilla el pasado sábado ante Rosario Central.

el pasado sábado ante Rosario Central. El entrenador Eduardo Coudet definió que los lesionados viajen a Córdoba con la delegación.